أليجري: من الصعب عودة بوجبا ليوفنتوس

السبت، 26 يناير 2019 - 17:04

كتب : FilGoal

بوجبا - يوفنتوس

يستبعد ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس عودة بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد إلى الفريق الإيطالي الذي دافع عن ألوانه لأربعة مواسم.

بول بوجبا

النادي : مانشستر يونايتد

يوفنتوس

وقال أليجري في مؤتمر صحفي:"من الصعب رؤيته في يوفنتوس مرة أخرى".

وزعمت تقارير في وقت سابق أن بوجبا يود الرحيل عن ناديه الإنجليزي وأنه ربما يعود إلى فريق السيدة العجوز الذي تألق معه وتوج بالدوري الإيطالي 4 مرات.

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لكن منذ رحيل المدرب جوزيه مورينيو عن يونايتد اختلفت الأمور وبات بوجبا منطلقا متألقا مع المدير الفني الشاب أولي جونار سولشاير.

وصرح فلورنتين بوجبا شقيق اللاعب بأن بوجبا إذا رحل عن يونايتد فإنه سينتقل إلى ريال مدريد أو برشلونة.

وكان بوجبا لاعبا يافعا في يونايتد يجد صعوبة في المشاركة بالمباريات ليرحل إلى يوفنتوس في 2012.

بعد 4 سنوات، استعاده يونايتد، ودفع 105 ملايين يورو لانتدابه ليصبح بوجبا أغلى لاعب في تاريخ الفريق الإنجليزي.

بوجبا يوفنتوس

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