الشرميطي: تفوق النجم على الرجاء في المغرب مفتاح العبور للدور التالي

اعتبر أمين الشرميطي لاعب نادي النجم الساحلي، أن نتيجة إيجابية في المغرب أمام الرجاء البيضاوي، هي مفتاح التأهل إيابا في سوسة.

النجم الساحلي يحل ضيفا على الرجاء غدا السبت في ذهاب ربع نهائي كأس زايد للأبطال، على استاد مولاي عبد الله في الرباط.

وقال الشرميطي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المواجهة: "الحالة النفسية والبدنية للاعبين جيدة، إنها مباراة مهمة لي ولزملائي".

مضيفا: "سنعمل على الخروج بنتيجة إيجابية في المغرب، حتى نلعب بأريحية في سوسة بمباراة الإياب".

من جانبه ذكر روجيه لومير المدير الفني للنجم الساحلي، أن فريقه استعد بجدية لهذه المواجهة: "استعدادنا استمر بجدية كبيرة لحوالي 3 أسابيع تخللها مجموعة من المباريات المهمة".

هل يتأثر الرجاء بعدم لعب المباراة في الدار البيضاء؟

لومير يجيب: "أظن أن اللاعبين محترفون ومعتادون على اللعب في الدوري المغربي، وبالتالي اللعب بعيدا عن الدار البيضاء ليس مشكلة لهم، يمكنكم طرح هذا السؤال على لاعبي الرجاء فلربما لديهم رأي آخر. أما نحن فليس لدينا مشكلة في اللعب بالرباط".

واختتم: "سنعمل على تحقيق الانتصار، أظنها ستكون مباراة كبيرة بين فريقين قويين، الجماهير ستستمتع".