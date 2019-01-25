جاريدو: الرجاء يعاني بدنيا بسبب تتابع المباريات.. وسنواجه النجم بجدية

الجمعة، 25 يناير 2019 - 21:54

كتب : هاني العوضي

خوان كارلوس جاريدو

اعترف خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للرجاء البيضاوي المغربي، أن لاعبيه يعانون بدنيا بسبب كم المباريات الكبير الذي خاضوه مؤخرا.

الرجاء يواجه النجم الساحلي غدا السبت في ذهاب ربع نهائي كأس زايد للأبطال، على استاد مولاي عبد الله.

وقال الإسباني جاريدو خلال المؤتمر الصحفي: "الفريق يعاني من كم المباريات التي خاضها في الآونة الأخيرة، ولكن الأهم أن الرجاء وصل لربع نهائي المسابقة، وفاز بكأس الكونفدرالية، وينافس على لقب السوبر الإفريقي".

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مضيفا: "نحاول حاليا أن يستعيد اللاعبون لياقتهم البدنية كلما سنحت الفرصة، لدينا برنامج عمل ذهني وبدني نلتزم به حتى نحافظ على تنافسية بين أفراد الفريق".

مختتما: "مباراة النجم مهمة للغاية، والبطولة العربية مسابقة مهمة نراهن عليها كثيرا، سندخل اللقاء بجدية وبتركيز كبير أمام خصم يتمتع بإمكانيات كبيرة".

وعن تحضيرات اللاعبين للقاء صرحّ حارس مرمى الرجاء، محمد بوعميرة، أنهم "يعون المسؤولية الملقاة على عاتقهم، ويحاولون تحقيق نتيجة إيجابية".

وشدد أن "التحضيرات كانت جدية نظرا لأهمية اللقاء ولضمان الفوز ولعب مباراة الإياب بتونس بفرص أكبر".

الرجاء توج مؤخرا بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية، ويواجه الترجي التونسي في كأس السوبر الإفريقي.

النجم الساحلي الرجاء البيضاوي كأس زايد للأبطال

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