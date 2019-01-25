بالفيديو - لافتة رائعة من زولا تجاه جماهير تشيلسي أثناء ركلات الترجيح أمام توتنام

80 هدفا في 311 مباراة و6 ألقاب هي أسباب كافية للغاية حتى تعشق جماهير تشيلسي جيانفرانكو زولا، ولكنه أضاف سببا جديدا مساء أمس.

زولا الذي يشغل حاليا منصب المساعد في الجهاز الفني لمواطنه الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني لـ تشيلسي، كان مراعيا جدا لجماهير فريقه خلال مباراة توتنام المصيرية مساء الخميس.

تشيلسي احتاج إلى الفوز 2-1 على ملعبه ستامفورد بريدج في إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، ليعوض هزيمته ذهابا 0-1، ويتأهل بركلات الجزاء الترجيحية إلى نهائي المسابقة لمواجهة مانشستر سيتي.

وخلال ركلات الجزاء، سيطر التوتر على لاعبي تشيلسي بشكل واضح، حتى أنهم تركوا أماكنهم في مقاعد البدلاء، وتقدّموا إلى الخط الجانبي للملعب للحصول على رؤية أوضح لماراثون التسديد.

تمركز لاعبي تشيلسي على خط الملعب الجانبي، حجب الرؤية عن مجموعة من جماهير الدرجة الأولى، ليبدأوا في الشكوى من عدم قدرتهم على متابعة ركلات الجزاء.

زولا الذي كان بطلا لـ 7 سنوات في خط هجوم تشيلسي بالماضي، عاد ليلعب دور البطولة، واتجه إلى لاعبيه وأمرهم أن ينبطحوا حتى يسمح للمشجعين بالمتابعة.

Gianfranco Zola telling the Chelsea bench to crouch down so fans can watch the penalty shoot-out 👏 pic.twitter.com/gRZjYcNP6x — Metro Sport (@Metro_Sport) January 25, 2019

لحسن حظ جماهير تشيلسي، فقد شاهدوا ما يسرهم عندما فاز فريقهم 4-2 ومر إلى الدور التالي.