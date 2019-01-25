بالفيديو - لافتة رائعة من زولا تجاه جماهير تشيلسي أثناء ركلات الترجيح أمام توتنام

الجمعة، 25 يناير 2019 - 21:21

كتب : FilGoal

زولا - تشيلسي

80 هدفا في 311 مباراة و6 ألقاب هي أسباب كافية للغاية حتى تعشق جماهير تشيلسي جيانفرانكو زولا، ولكنه أضاف سببا جديدا مساء أمس.

زولا الذي يشغل حاليا منصب المساعد في الجهاز الفني لمواطنه الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني لـ تشيلسي، كان مراعيا جدا لجماهير فريقه خلال مباراة توتنام المصيرية مساء الخميس.

تشيلسي احتاج إلى الفوز 2-1 على ملعبه ستامفورد بريدج في إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، ليعوض هزيمته ذهابا 0-1، ويتأهل بركلات الجزاء الترجيحية إلى نهائي المسابقة لمواجهة مانشستر سيتي.

أخبار متعلقة

مدرب البرازيل يفتح الباب لـ فينيسيوس للمشاركة في كوبا أمريكا الكشف عن.. خطة سان جيرمان للانتقام من برشلونة بسبب دي يونج "على طريقة نيمار" بالفيديو – الإمارات تجرّد أستراليا من لقب آسيا.. وصدام شرس مع قطر في نصف النهائي صورة - وكيل إيزي إيميكا لـ في الجول: أنقرة التركي يرغب في استعارة لاعب المصري

وخلال ركلات الجزاء، سيطر التوتر على لاعبي تشيلسي بشكل واضح، حتى أنهم تركوا أماكنهم في مقاعد البدلاء، وتقدّموا إلى الخط الجانبي للملعب للحصول على رؤية أوضح لماراثون التسديد.

تمركز لاعبي تشيلسي على خط الملعب الجانبي، حجب الرؤية عن مجموعة من جماهير الدرجة الأولى، ليبدأوا في الشكوى من عدم قدرتهم على متابعة ركلات الجزاء.

زولا الذي كان بطلا لـ 7 سنوات في خط هجوم تشيلسي بالماضي، عاد ليلعب دور البطولة، واتجه إلى لاعبيه وأمرهم أن ينبطحوا حتى يسمح للمشجعين بالمتابعة.

لحسن حظ جماهير تشيلسي، فقد شاهدوا ما يسرهم عندما فاز فريقهم 4-2 ومر إلى الدور التالي.

تشيلسي توتنام كأس الرابطة الإنجليزية

نرشح لكم

أخر الأخبار

رسميا – موناكو المتخبط يقيل هنري ويعيد جارديم بعد 3 أشهر من "قرار سابق لأوانه" 42 دقيقة | أوروبا
زيزو لـ في الجول: انضمامي لـ الزمالك تم بكل سهولة.. بيراميدز والأهلي تحدثا معي ولكن 47 دقيقة | الدوري المصري
بالفيديو - يونايتد يضرب مرتين وأرسنال يرفض الاستسلام في شوط رائع 55 دقيقة | أوروبا
مصدر مقرب من شيكابالا لـ في الجول: عرضان لضم اللاعب.. وأزمة قد توقف كل شيء ساعة | الدوري المصري
الشرميطي: تفوق النجم على الرجاء في المغرب مفتاح العبور للدور التالي ساعة | الوطن العربي
الصفقة الثانية.. رسميا – الزمالك يعلن تعاقده مع زيزو ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 تركي أل الشيخ يعلن رحيل حسام حسن: اجتماع لاختيار الجهاز الفني الجديد 2 إبراهيم حسن: من الوارد الانتقال للأهلي عاجلا أو آجلا.. والفوز على الزمالك بثلاثة مجرد دعابة 3 كلوب عن إنجاز صلاح: استثنائي من لاعب عالمي.. تأخر في تحقيقه بسبب خطأي المفيد 4 فيرمينو: لم أندهش بما فعله صلاح معي

قد ينال إعجابك