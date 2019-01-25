شقيق بوجبا: إذا ترك يونايتد سينتقل إلى برشلونة أو ريال مدريد

الجمعة، 25 يناير 2019 - 18:12

كتب : FilGoal

بوجبا - مانشستر يونايتد - توتنام

قال فلورنتين بوجبا شقيق بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد إن الأخير سيتجه إلى إسبانيا إذا خلع يوما القميص الأحمر لفريقه الحالي.

بول بوجبا

النادي : مانشستر يونايتد

وصرح بوجبا لصحيفة آس الإسبانية "نحب أسلوب تيكي-تاكا. في أي مكان، أشاهد مبارياتهم (برشلونة) أو أذهب إلى كامب نو. حين يرحل شقيقي عن يونايتد، هناك 3 فرق تستطيع تطويره، مانشستر سيتي وريال مدريد وبرشلونة. لن يذهب إلى سيتي، إذن سيأتي إلى إسبانيا، إلى برشلونة أو ريال مدريد".

وأضاف اللاعب السابق لسان إيتيان الفرنسي "عندما كان في يوفنتوس، كاد ينتقل إلى برشلونة، لكنه أصر على العودة إلى يونايتد، حيث لم تسر معه الأمور على ما يرام في المرة الأولى. ربما انتقل أيضا إلى ريال مدريد عندما كان زين الدين زيدان يقود الفريق، لكن قلبه مال إلى العودة إلى إنجلترا".

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وتمنى عمالقة أوروبا الحصول على خدمات اللاعب البالغ عمره 25 عاما قبل أن يظفر به يونايتد في 2016 ويجعله أغلى لاعب في تاريخ النادي بدفع 105 ملايين يورو ليوفنتوس.

وكتبت تقارير أن بوجبا قد يرحل عن الفريق بسبب علاقته المتوترة مع المدرب جوزيه مورينيو لكن بعد رحيل الأخير وقدوم النرويجي أولي جونار سولشاير انقلبت الأمور رأسا على عقب.

وانطلق بوجبا دون هوادة مسجلا 5 أهداف ومرسلا 4 تمريرات حاسمة في مباريات الدوري التي قاد فيها سولشاير الفريق.

وأكمل فلورنتين الشقيق الأكبر لبوجبا "رحيل مورينيو كان العامل الأهم. لم يكن سعيدا، وهذا واضح. الآن مع سولشاير كل شيء بات أفضل. أخي يعرفه منذ أن كان لاعبا في فريق الشباب بيونايتد".

بوجبا مانشستر يونايتد

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