محدّث انتهت كأس آسيا - الإمارات 1 أستراليا 0.. الأبيض يجرد الكنغر من لقبه

الجمعة، 25 يناير 2019 - 17:51

كتب : FilGoal

الإمارات - الهند - كأس آسيا 2019

يقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الإمارات وأستراليا يوم الجمعة في الدور ربع النهائي لكأس آسيا 2019.

هل يوقف الإماراتيون زحف حامل اللقب؟ أم يستمر أمل تتويج ثان على التوالي؟

طالع اللقاء لحظة بلحظة من هنا

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انتهت.. الإمارات تتأهل للدور نصف النهائي

ق.68 علي مبخوت يسجل الهدف الأول للإمارات

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف

بداية اللقاء

الإمارات أستراليا كأس آسيا

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