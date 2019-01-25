محدّث انتهت كأس آسيا - الإمارات 1 أستراليا 0.. الأبيض يجرد الكنغر من لقبه
الجمعة، 25 يناير 2019 - 17:51
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الإمارات وأستراليا يوم الجمعة في الدور ربع النهائي لكأس آسيا 2019.
هل يوقف الإماراتيون زحف حامل اللقب؟ أم يستمر أمل تتويج ثان على التوالي؟
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انتهت.. الإمارات تتأهل للدور نصف النهائي
ق.68 علي مبخوت يسجل الهدف الأول للإمارات
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف
بداية اللقاء
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