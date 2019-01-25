التشكيل - مطر يواصل قيادة الإمارات.. وتغييرات هجومية في أستراليا

الجمعة، 25 يناير 2019 - 17:19

كتب : FilGoal

منتخب الإمارات

واصل ألبيرتو زاكيروني المدير الفني لمنتخب الإمارات، التعويل على المخضرم إسماعيل مطر في خط الهجوم، في التشكيلة التي ستواجه الإمارات بربع نهائي كأس آسيا 2019.

مطر شارك بشكل أساسي في البطولة لأول مرة في ثمن النهائي أمام قيرجيزستان، وواصل ظهوره أمام أستراليا.

كما عاد إسماعيل الحمادي للتشكيلة الأساسية على الجناح بدلا من خلفان مبارك، فيما عوّض فارس جمعة المصاب خليفة مبارك، وحل وليد عباس على الجبهة اليسرى بدلا من الحسن صالح.

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في المقابل أجرى جراهام أرنولد تعديلا هجومية على فريقه، وأبقى الجناح أور مابيل على دكة البدلاء، مع الدفع بمهاجم إضافي هو أبوستولوس جيانو إلى جوار جيمي ماكلارين.

كما يظهر روبي كروزه في التشكيلة الأساسية على الجناح مع إبقاء ماتيو ليكي على دكة البدلاء.

الفائز سيواجه قطر في نصف نهائي المسابقة، والتي تفوقت بدورها على كوريا الجنوبية.

تشكيل الإمارات:

حراسة المرمى: خالد عيسى

الدفاع: محمد أحمد - فارس جمعة - إسماعيل أحمد - وليد عباس

الوسط: علي سالمين - ماجد حسن - بندر الأحبابي - إسماعيل الحمادي

الهجوم: علي مبخوت - إسماعيل مطر

تشكيل أستراليا:

حراسة المرمى: مات ريان

الدفاع: ريان جرانت - ميلوش ديجينيك - ترنت ساينسبري - عزيز بيهيتش

الوسط: جاكسون إيرفاين - مارك ميليجان - روبي كروزه - كريس إيكونوميديس

الهجوم: أبوستولوس جيانو - جيمي ماكلارين

الإمارات أستراليا كأس آسيا كأس آسيا 2019

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