تقرير – يوفنتوس يفاضل بين كاسيريس وبرونو ألفيش وسكرتل وإيفانوفيتش لضم أحدهم

يبحث يوفنتوس عن مدافع رابع يدعم به قائمة الفريق قبل أن يرحل مهدي بن عطية المدافع المغربي عن صفوفه.

وبحسب صحيفة "كالتشيو ميركاتو" فإن يوفنتوس اقترب جدا من إعادة مارتن كاسيريس المدافع الأوروجواني لصفوف الفريق.

يوفنتوس يفكر في ضم مدافع يكون بمثابة المدافع الخامس في قائمة الفريق بعد جورجيو كيليني، وليوناردو بونوتشي، وأندريا بارزالي، ودانيلي روجاني.

وحسب الصحيفة، فإن كاسيريس أتم اتفاقه المادي مع يوفنتوس بالفعل، وحول دفته بعدما كان قريبا من فريق فيسيل كوبي الياباني، لكنه عاد لإيطاليا بعد اتصال يوفنتوس.

ويرغب يوفنتوس في ضم مدافع مخضرم ومتمرس على الأجواء الإيطالية، تمهيدا لرحيل مهدي بن عطية إلى فريق الدحيل القطري الذي بات وشيكا.

كاسيريس صاحب الـ31 عاما لعب يوفنتوس على فترتين سابقا. المرة الأولى من معارا من برشلونة في موسم 2009/2010، قبل أن يعود معارا أيضا في 2012 ويقرر يوفنتوس ضمه بشكل كامل.

ولعب كاسيريس في صفوف يوفنتوس أربع سنوات قبل أن يرحل في 2016 وينتقل إلى ساوثامبتون الإنجليزي، ومنه إلى هيلاس فيرونا بالموسم الماضي، قبل أن ينتقل إلى لاتسيو بداية الموسم الجاري.

وبحسب الصحيفة، فإن يوفنتوس يضع أسماء أخرى في قائمته لضم أحدهم في حالة تعثر انضمام كاسيريس، ومن بينهم مارتن سكرتل مدافع ليفربول السابق وفنربخشة الحالي، وبرانيسلاف إيفانوفيتش المدافع الصربي لتشيلسي سابقا وزينت سان بطرسبرج حاليا، وبرونو ألفيش مدافع بارما وصاحب الـ38 عاما.