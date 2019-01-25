ماني: الخبرة ستساعد ليفربول على تحقيق لقب الدوري

يرى السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول أن خبرات فريقه قد تساعد الحمر على تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الغائب منذ عام 1990.

ليفربول يحتل صدارة المسابقة بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي ملاحقه ويبدو أنه يسير بخطى ثابتة نحو طريق استعادة اللقب المنشود.

وماني قال لموقع ناديه: "نملك الخبرة الآن، بالطبع نملك الثقة لأننا نفوز ولكنها ليست زائدة عن الحد. نعلم ما يمكن أن يحدث، نحن لاعبون محترفون ومازلنا نحاول التعامل مع كل مباراة على حدة".

وأضاف "الموسم مازال طويلا وهناك العديد من المباريات، وضع الضغط على كاهلنا لن يفيد، لماذا لا نحاول فقط الفوز في كل مباراة نلعبها حتى نهاية الموسم؟".

وعن فترة الراحة التي ستمتد لـ10 أيام بعد الخروج من مسابقتي الكأس والمنافسة في الدوري ودوري أبطال أوروبا فقط، أوضح "فرصة جيدة للحصول على راحة واستعادة اللاعبين المصابين، لأنه في الوقت الحالي هناك الكثير".

واختتم "لا نزال فريقا قويا، وباقي اللاعبين سيعطون كل ما لديهم للفريق".