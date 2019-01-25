مواعيد مباريات الجمعة 25 يناير 2019 – المصري أمام المقاولون.. أرسنال ويونايتد.. وكأس آسيا

الجمعة، 25 يناير 2019 - 10:26

كتب : FilGoal

لاكازيت - أرسنال - تشيلسي

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الجمعة، والموافق 25 يناير 2019 والقنوات الناقلة لها.

يبدأ اليوم بمباراة قطر وكوريا الجنوبية الساعة الثالثة عصرا في ربع نهائي كأس آسيا. مباراة منقولة عبر قناة بي إن ماكس 1.

ويلتقي منتخب أستراليا مع الإمارات في الساعة السادسة مساء بختام ربع نهائي البطولة. وتقام المباراة عبر بي إن ماكس 1 أيضا.

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في الدوري المصري، يلعب النادي المصري مع المقاولون العرب الساعة الخامسة مساء في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة. مباراة منقولة عبر قناتي أون سبورت والنيل للرياضة.

وأخيرا، يلعب أرسنال مع مانشستر يونايتد الساعة العاشرة إلا خمس دقائق في دور الـ32 من كأس الاتحاد الإنجليزي. مباراة منقولة عبر قناة بي إن سبورتس 2 بتعليق يوسف سيف.

للتعرف على مواعيد كل المباريات من هنا.

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