بالفيديو - تشيلسي يتخطى توتنام بركلات الترجيح ويتأهل لنهائي كأس الرابطة

تأهل تشيلسي إلى نهائي كأس الرابطة الإنجليزي بعد التغلب على توتنام بركلات الترجيح.

انتهت الوقت الأصلي من المباراة بتقدم تشيلسي في مباراة الإياب بهدفين مقابل هدف واحد، وكان لقاء الذهاب قد انتهى لتوتنام بهدف نظيف.

وحسم البلوز ركلات الترجيح لصالحهم بنتيجة 4-2، ليصعد تشيلسي لمواجهة مانشستر سيتي في المباراة النهائية يوم 24 فبراير المقبل.

أنهى تشيلسي الشوط الأول بالتقدم بهدفين نظيفين وهو ما كان سيصعد بالفريق إلى المباراة النهائية.

وجاء التقدم عن طريق نجولو كانتي في الدقيقة 27 قبل أن يضيف إدين هازارد الهدف الثاني في الدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني نجح توتنام في تسجيل هدف الفريق الوحيد عن طريق فيرناندو ليورنتي في الدقيقة 50.

ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح بسبب التعادل في المباراتين بنتيجة 2-2 وفقا لقوانين كأس الرابطة.

وسجل لتشيلسي في ركلات الترجيح كل من ويليان وأزبليكويتا وجوجينو ودافيد لويز.

بينما سجل لتوتنام كريستيان إريكسن وإريك لاميلا وأهدر لوكاس وداير.