رونالدو مهدد بفقدان الأوسمة التكريمية في البرتغال بعد إدانته بالتهرب الضريبي

بعد إدانته بالتهرب الضريبية في إسبانيا والحكم عليه بالسجن لعامين مع إيقاف التنفيذ، يواجه كريستيانو رونالدو إمكانية فقدان الأوسمة الوطنية التي تحصل عليها في بلاده البرتغال.

كريستيانو رونالدو النادي : يوفنتوس

رونالدو تحصّل عام 2014 على وسام الأمير هنري، قبل أن يُكرَم بوسام الاستحقاق في 2016 بعد أن قاد بلاده للقب اليورو.

ريبيلو دي سوسا رئيس البرتغال، وعند سؤاله عن إمكانية سحب هذه التكريمات من رونالدو، أجاب: "القانون واضح، وينص على أن الأمر منوط بقرار مستشاري الأنواط الوطنية ليقرروا إن حدث أمر يستدعي سحب التكريم من صحابه".

وواصل في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية: "علينا أن نترك الأمر في يد السلطة القانونية لتقرر الأمر الصواب".

أما ميجيل ألبكيركي رئيس منطقة ماديرا التي وُلد فيها رونالدو، فكان واضحا في الحفاظ على مكانة رونالدو بالجزيرة البرتغالية: "هنا في ماديرا، كان رونالدو دوما شخصا مميزا، إنه ليس مجرما. إنه أكثر شخص برتغالي رفيع المقام في العالم أجمع".

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