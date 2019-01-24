انتهت في كأس إسبانيا - ريال مدريد (4) (2) جيرونا.. رباعية عاصمية

يستضيف ريال مدريد نظيره جيرونا على ملعب سانتياجو برنابيو، في ذهاب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

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نهاية المباراة

ق.80 هدف رابع لريال مدريد بواسطة كريم بنزيمة بعد عرضية من فينيسيوس جونيور

ق.77 سيرخيو راموس يضيف الهدف الثالث لريال مدريد برأسية بعد عرضية من مارسيلو

ق.66 أليكش جرانيل يدرك التعادل من ركلة جزاء بعد لمسة يد على ماركوس يورنتي

ق.50 بنزيمة يتبادل الكرة مع فينيسيوس ويسدد والحارس جوركا إرايزوز يتألق ويبعد الكرة إلى ركلة ركنية

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.45 كريم بنزيمة يسدد والقائم الأيسر يبعد الكرة إلى ضربة مرمى

ق.42 سيرخيو راموس يسجل الهدف الثاني من ركلة جزاء على طريقة بانينكا

ق.41 فينيسيوس جونيور يتحصل على ركلة جزاء بعد عرقلة من لوزانو

ق.29 فينيسيوس جونيور كاد أن يتوج عمل جماعي رائع بهدف، إلا أن تسديدته اعتلت العارضة بقليل

ق.18 هدف التعادل لريال مدريد بعد عرضية من أودريوزولا وسجلها لوكاس فاسكيز

ق.7 جيرونا يسجل الهدف الأول بواسطة أنطوني لوزانو

انطلاق المباراة