بالفيديو - كانتي يسجل هدفا رائعا في شباك توتنام.. الكرة مرت بين أقدام ثلاثة لاعبين

الخميس، 24 يناير 2019 - 22:28

كتب : FilGoal

نجولو كانتي

سجل نجولو كانتي هدفا رائعا لتشيلسي في شباك توتنام إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزي.

نجولو كانتي

النادي : تشيلسي

تشيلسي

وتقدم كانتي للبلوز في الدقيقة 27 بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ومرت الكرة بين أقدام ثلاثة لاعبين من توتنام.

أخبار متعلقة

التشكيل - جيرو يقود هجوم تشيلسي.. ويورنتي يعوض كين وسون في توتنام "إيجوايين أزرق".. رسميا - الأرجنتيني يجتمع بمدربه السابق في تشيلسي يوم الحسم.. إيجوايين في الطريق إلى لندن للانضمام إلى تشيلسي تقرير – موهبة تشيلسي سيرفض تجديد عقده لينضم إلى بايرن

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز توتنام بهدف نظيف سجله هاري كين الذي يغيب عن لقاء اليوم بسبب الإصابة.

وسجل إدين هازارد هدف ثاني لتشيلسي في الدقيقة 38 من الشوط الأول.

ويحتاج تشيلسي للفوز بفارق هدفين للتأهل للمباراة النهائية، بينما يسعى توتنام للتعادل أو الخسارة بفارق هدف من أجل التأهل.

ويغيب عن تشيلسي صفقته الجديدة جونزالو إيجوايين بسبب عدم لحاق البلوز في تسجيله في الوقت القانوني قبل المباراة.

بينما يغيب الثنائي كين وديلي آلي عن توتنام للإصابة وسون هيونج بسبب المشاركة مع منتخب كوريا الجنوبية في كأس آسيا.

كانتي تشيلسي توتنام

نرشح لكم

أخر الأخبار

البدري: مستقبل حسام حسن؟ لا أعلم.. من الجيد عدم الخسارة ضد الزمالك وسعيد لـ الأهلي 13 دقيقة | الدوري المصري
مدرب بيراميدز: خربين انسجم معنا في يوم واحد.. وهذا سبب طرد التوأم 17 دقيقة | الدوري المصري
مباشر كأس إسبانيا - ريال مدريد (1) (1) جيرونا.. هدف التعادل 21 دقيقة | أوروبا
بالفيديو - كانتي يسجل هدفا رائعا في شباك توتنام.. الكرة مرت بين أقدام ثلاثة لاعبين 24 دقيقة | أوروبا
أستراحة في كأس الرابطة - تشيلسي (2) (0) توتنام.. البلوز يقلبون المباراة 48 دقيقة | أوروبا
شكرا لكما على الإثارة والمتعة.. الزمالك (3) - (3) بيراميدز 50 دقيقة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 إبراهيم حسن: من الوارد الانتقال للأهلي عاجلا أو آجلا.. والفوز على الزمالك بثلاثة مجرد دعابة 2 كلوب عن إنجاز صلاح: استثنائي من لاعب عالمي.. تأخر في تحقيقه بسبب خطأي المفيد 3 فيرمينو: لم أندهش بما فعله صلاح معي 4 مورينيو: صلاح كان طفلا تائها في لندن ولم أقرر بيعه.. وهذا الفارق بينه وبين عبد الستار صبري

قد ينال إعجابك