بالفيديو - كانتي يسجل هدفا رائعا في شباك توتنام.. الكرة مرت بين أقدام ثلاثة لاعبين

سجل نجولو كانتي هدفا رائعا لتشيلسي في شباك توتنام إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزي.

نجولو كانتي النادي : تشيلسي تشيلسي

وتقدم كانتي للبلوز في الدقيقة 27 بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ومرت الكرة بين أقدام ثلاثة لاعبين من توتنام.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز توتنام بهدف نظيف سجله هاري كين الذي يغيب عن لقاء اليوم بسبب الإصابة.

وسجل إدين هازارد هدف ثاني لتشيلسي في الدقيقة 38 من الشوط الأول.

ويحتاج تشيلسي للفوز بفارق هدفين للتأهل للمباراة النهائية، بينما يسعى توتنام للتعادل أو الخسارة بفارق هدف من أجل التأهل.

ويغيب عن تشيلسي صفقته الجديدة جونزالو إيجوايين بسبب عدم لحاق البلوز في تسجيله في الوقت القانوني قبل المباراة.

بينما يغيب الثنائي كين وديلي آلي عن توتنام للإصابة وسون هيونج بسبب المشاركة مع منتخب كوريا الجنوبية في كأس آسيا.