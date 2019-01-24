التشكيل - عودة مارسيلو لريال مدريد.. وكروس يظهر على مقاعد البدلاء أمام جيرونا

عاد مارسيلو لتشكيلة ريال مدريد في مواجهة جيرونا، بذهاب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، على ملعب سانتياجو برنابيو.

مارسيلو الذي خرج من حسابات سانتياجو سولاري مؤخرا واصل الظهور في مواجهات الكأس بعد أن لعب مباراة ليجانيس في الدور الماضي.

كما عاد توني كروس وماركوس يورنتي لدكة بدلاء الفريق العاصمي بعد أنا غابا في الفترة الماضية للإصابة.

تشكيل ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: ألفارو أودريوزولا - ناتشو فيرنانديز - سيرخيو راموس - مارسيلو

الوسط: كاسيميرو - لوكا مودريتش - داني سيبايوس

الهجوم: لوكاس فاسكيز - كريم بنزيمة - فينيسيوس جونيور

دكة البدلاء: لوكا زيدان - رافاييل فاران - سيرخيو ريجيلون - توني كروس - ماركوس يورنتي - براهيم دياز - إيسكو ألاركون