تريزيجيه يشارك في تأهل قاسم باشا إلى ربع نهائي كأس تركيا

الخميس، 24 يناير 2019 - 21:13

كتب : FilGoal

تريزيجيه - قاسم باشا

شارك محمود حسن تريزيجيه في تأهل فريقه قاسم باشا إلى ربع نهائي بطولة كأس تركيا بعد مباراة قوية أمام ألانياسبور.

وانتهى اللقاء بفوز قاسم باشا بهدف نظيف في الشوط الإضافي بعد أن انتهى لقاء الإياب بالتعادل السلبي بدون الأهداف.

وكان لقاء الذهاب في ملعب ألانياسبور قد انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف.

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وشارك تريزيجيه في المباراة كاملة، ولكن سجل سيربيست هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 113 من المباراة.

وكانت فرق جوزتيب وهاتايسبور وطرابزونسبور وأخيسارسبور ومالاتيسبور قد تأهلوا إلى ربع النهائي.

ويقع قاسم باشا في المركز الرابع من ترتيب الدوري التركي بعد مرور 18 جولة برصيد 29 نقطة.

قاسم باشا تريزيجيه

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