موناكو يعلن تعليق مهام هنري الفنية

الخميس، 24 يناير 2019 - 20:51

كتب : FilGoal

تيري هنري

أعلن نادي موناكو في بيان رسمي تعليق مهام تييري هنري المدير الفني الفريق بداية من اليوم الخميس وحتى اتخاذ القرار النهائي.

وفشل تييري هنري المدير الفني لموناكو تحقيق الفوز في أخر ست مباريات خاضهم.

وذكر موناكو في بيانه الرسمي "قرر النادي تعليق مهام تييري هنري المدير الفني منذ اليوم وفي انتظار القرار النهائي".

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وأتم البيان "سيقوم فرانك باسي بتدريب المجموعة بداية من الجمعة".

وخاض تييري هنري 20 مباراة كمدير فني لفريق موناكو وحقق الفوز في خمس مباريات فقط.

بينما تعادل موناكو في أربع مباريات وخسر الفريق تحت قيادة هنري في 11 مباراة.

ويقع موناكو في المركز التاسع عشر وقبل الأخير من ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 15 نقطة.

ويفصل موناكو 3 نقاط فقط للخروج من الثلاثة مراكز المؤدية للهبوط.

موناكو تييري هنري

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