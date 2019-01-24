زاكيروني: أنا مدرب لا يحب تلقي الأهداف.. والإمارات قادرة على الإطاحة بـ أستراليا

يعتقد ألبيرتو زاكيروني المدير الفني لمنتخب الإمارات، أن فريقه قادر على الإطاحة بـ أستراليا حاملة اللقب من كأس آسيا 2019.

الإمارات صاحبة الأرض تصطدم بـ أستراليا غدا الجمعة في ربع نهائي كأس آسيا.

وقال زاكيروني في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "مباراة أستراليا ستكون صعبة وقوية، سنواجه حامل اللقب، إنه فريق منظم".

وقلل زاكيروني من أهمية المواجهات الماضية بين المنتخبين: "تفوق أستراليا في آخر مواجهتين صار من الماضي، لدينا عزيمة كبيرة على تخطي ربع النهائي واستغلال اللعب على أرضنا ووسط جماهيرنا".

الإمارات ستفتقد لمدافعها خليفة مبارك الذي تعرض لكسر في القدم خلال مباراة قيرجيزستان الماضية: "خليفة مبارك أصيب ولن يقدر على المشاركة، الاتحاد الإماراتي أرسله إلى ألمانيا لتلقي العلاج. لدينا 23 لاعبا وجميعهم في أتم الجاهزية، ليس لدينا أزمة دفاعية، ولدينا هجوم قادر على تسجيل أهداف أكثر من التي نتلقاها".

وواصل زاكيروني حديثه: "نأمل أن نرى أعدادا كبيرة من الجماهير حاضرة في المدرجات، كل العوامل في مصلحتنا بهذه البطولة، أعلم أن هذا يضع ضغطا على اللاعبين، ولكني على ثقة أنهم سيلعبون بروح عالية".

الإمارات ظهرت هزيلة دفاعيا في المباريات الماضية: "أنا مدرب لا يحب استقبال الأهداف، وقد برهنت على ذلك في كأس الخليج عندما لم تهتز شباكنا طوال البطولة، ولذا من الطبيعي أن نشعر بالقلق لاهتزاز شابكنا في المباريات السابقة، ولكني أثق في قدرات اللاعبين".

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