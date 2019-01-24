رسميا – أهلي جدة يوقّع مع مدافع فالنسيا

أعلن نادي الأهلي السعودي عن انتداب أديرلان سانتوس من فالنسيا، في سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

وقع النادي #الأهلي عقداً مبدئياً مع المدافع البرازيلي أديرلان سانتوس قادماً من نادي فالنسيا الإسباني، على أن يتم التوقيع النهائي مع اللاعب عقب اجتيازه الكشف الطبي في مدينة جدة خلال اليومين المقبلين. pic.twitter.com/CYV2mA0slB — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) January 24, 2019

أهلي جدة ذكر أن التوقيع تم بشكل مبدئي مع المدافع البرازيلي، في انتظار أن يتخطى الكشف الطبي خلال اليومين المقبلين.

سانتوس (29 عاما) انضم إلى فالنسيا عام 2015 قادما من براجا البرتغالي، وخاض مع الخفافيش 42 مباراة.

اللاعب خرج معارا في الموسم الماضي لـ ساوباولو البرازيلي، قبل أن يلعب في الدور الأول لهذا الموسم مع فريق فيتوريا.

الصفقة هي الخامسة للأهلي في سوق الانتقالات الشتوية بعد انتداب عبد العزيز الشهراني من ضمك، ورانجي من جدة، وكلاوديو بايزا من كولوكولو، وحسين عبد الغني من أُحد.