رسميا – أهلي جدة يوقّع مع مدافع فالنسيا

الخميس، 24 يناير 2019 - 18:57

كتب : FilGoal

أديرلان سانتوس - فالنسيا

أعلن نادي الأهلي السعودي عن انتداب أديرلان سانتوس من فالنسيا، في سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

أهلي جدة ذكر أن التوقيع تم بشكل مبدئي مع المدافع البرازيلي، في انتظار أن يتخطى الكشف الطبي خلال اليومين المقبلين.

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سانتوس (29 عاما) انضم إلى فالنسيا عام 2015 قادما من براجا البرتغالي، وخاض مع الخفافيش 42 مباراة.

اللاعب خرج معارا في الموسم الماضي لـ ساوباولو البرازيلي، قبل أن يلعب في الدور الأول لهذا الموسم مع فريق فيتوريا.

الصفقة هي الخامسة للأهلي في سوق الانتقالات الشتوية بعد انتداب عبد العزيز الشهراني من ضمك، ورانجي من جدة، وكلاوديو بايزا من كولوكولو، وحسين عبد الغني من أُحد.

الأهلي أديرلان سانتوس

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