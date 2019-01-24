رسميا – أهلي جدة يوقّع مع مدافع فالنسيا
الخميس، 24 يناير 2019 - 18:57
كتب : FilGoal
أعلن نادي الأهلي السعودي عن انتداب أديرلان سانتوس من فالنسيا، في سوق الانتقالات الشتوية الحالية.
أديرلان سانتوس
النادي : فالنسيا
وقع النادي #الأهلي عقداً مبدئياً مع المدافع البرازيلي أديرلان سانتوس قادماً من نادي فالنسيا الإسباني، على أن يتم التوقيع النهائي مع اللاعب عقب اجتيازه الكشف الطبي في مدينة جدة خلال اليومين المقبلين. pic.twitter.com/CYV2mA0slB— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) January 24, 2019
أهلي جدة ذكر أن التوقيع تم بشكل مبدئي مع المدافع البرازيلي، في انتظار أن يتخطى الكشف الطبي خلال اليومين المقبلين.
#Welcome_Santos pic.twitter.com/8panDEOtaL— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) January 24, 2019
سانتوس (29 عاما) انضم إلى فالنسيا عام 2015 قادما من براجا البرتغالي، وخاض مع الخفافيش 42 مباراة.
اللاعب خرج معارا في الموسم الماضي لـ ساوباولو البرازيلي، قبل أن يلعب في الدور الأول لهذا الموسم مع فريق فيتوريا.
الصفقة هي الخامسة للأهلي في سوق الانتقالات الشتوية بعد انتداب عبد العزيز الشهراني من ضمك، ورانجي من جدة، وكلاوديو بايزا من كولوكولو، وحسين عبد الغني من أُحد.