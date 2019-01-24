تقرير أرجنتيني: ميسي يعود للمنتخب في مارس المقبل

يقترب ليونيل ميسي نجم برشلونة من العودة مجددا لمنتخب الأرجنتين بعد غياب منذ بطولة كأس العالم الأخيرة في روسيا.

ليونيل ميسي النادي : برشلونة الأرجنتين

وكانت أخر مباراة لميسي مع منتخب بلاده في 30 يونيو الماضي أمام فرنسا في ثمن نهائي كأس العالم.

وكشف موقع قناة TyC سبورتس الأرجنتينية عن عودة ميسي للمنتخب في 22 مارس المقبل أمام فنزويلا في التوقف الدولي المقبل.

وأوضح تقرير الموقع الأرجنتيني أن ليونيل ميسي في انتظار دعوة ليونيل سكالوني المدير الفني في التوقف الدولي المقبل.

وأشار التقرير إلى أن استدعاء ميسي المقبل سيكون استعدادا لخوض منافسات كأس كوبا أمريكا والتي ستقام بين يونيو ويوليو المقبل.

وخاض منتخب الأرجنتين بعد كأس العالم الأخيرة ست مباريات أمام جواتيمالا وكولومبيا والعراق والبرازيل ومباراتين مع المكسيك في غياب ميسي.