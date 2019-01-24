تقرير: لوكاكو الصغير ينضم إلى شقيقه في الدوري الإنجليزي

الخميس، 24 يناير 2019 - 17:38

كتب : FilGoal

جوردان لوكاكو - لاتسيو

ساعات قليلة تفصل البلجيكي جوردان لوكاكو عن الانتقال إلى الدوري الإنجليزي، من بوابة نيوكاسل يونايتد الذي يحارب لتجنب الهبوط.

شبكة "سكاي" ذكرت أن لوكاكو لاعب لاتسيو بصدد الانتقال إلى نيوكاسل يونايتد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع خيار الشراء.

جوردان (24 عاما) سينضم إلى شقيقه الأكبر روميلو لوكاكو لاعب مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، بعد أن فشل في حجز مكان أساسي في تشكيلة سيموني إنزاجي مدرب لاتسيو.

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لوكاكو خاض 8 مباريات فقط هذا الموسم مع الفريق الإيطالي العاصمي، وسيوفر حلا إضافيا للإسباني رافا بينيتيز مدرب نيوكاسل الذي يطمح لإنقاذ فريقه من الهبوط.

نيوكاسل يحتل المركز 17 برصيد 21 نقطة، بفارق نقطتين عن مراكز الهبوط.

لوكاكو يمتلك 7 مباريات دولية مع منتخب بلجيكا، وتواجد في قائمة يورو 2016، بينما لم ينجح في الدخول للقائمة النهائية التي خاضت منافسات كأس العالم 2018.

الظهير الأيسر ذو الأصول الكونغولية خاض إجمالا 72 مباراة مع لاتسيو منذ انتقاله إليه عام 2016 قادما من أوستيندي البلجيكي مقابل 4 ملايين يورو.

جوردان لوكاكو لاتسيو نيوكاسل روميلو لوكاكو

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