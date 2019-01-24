فابينيو: فيرمينو مهاجم متكامل ويمكنه اللعب في 3 مراكز

الخميس، 24 يناير 2019 - 17:35

كتب : FilGoal

محمد صلاح - روبيرتو فيرمينو - ليفربول - توتنام

أسهب البرازيلي فابينيو لاعب وسط ليفربول في الإشادة بمواطنه وزميله روبرتو فيرمينو في ظل تألقه في الفترة الأخيرة.

وعقب قيادته لهجوم الريدز لفترة، قام يورجن كلوب بنقل محمد صلاح إلى مركز المهاجم الصريح، على أن يكون فيرمينو خلفه. فقط صلاح سجل أكثر من البرازيلي هذا الموسم، والذي سجل 11 هدفاً إلى الآن.

وقال فابينيو عن فيرمينو لموقع ليفربول الرسمي "هو لاعب رائع يجيد التكيف مع المواقف المختلفة. هو رقم 9 لكنه يساعد كثيراً في اللعب. هو مهم للغاية بالنسبة للفريق، ويجيد اللعب أيضا كرقم 10 أو 8. هو رجل ذكي يتكيف مع احتياجات الفريق".

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وأوضح "هو رائع في تسجيل الأهداف وبدء الهجمات. هو يساعد كثيراً في اللعب الجماعي، كما أنه من أفضل اللاعبين. هو لاعب مهم بالنسبة لنا".

ووافق فابينيو على الرأي الذي يؤكد أن فيرمينيو في أفضل حالاته، مضيفاً: "بدون شك هو مهاجم متكامل. هو لاعب ذكي للغاية خارج الصندوق. داخل الصندوق هو قادر على إنهاء الهجمات بشكل جيد بكلتا قدميه".

وأتم "إذا نظرت للأربعة أهداف التي سجلها ضد أرسنال ومانشستر سيتي، ستعلم جيداً أنه لاعب كبير. ثقته في قدراته تصل للسماء وأتمنى أن يستمر على هذا وأن يواصل إحراز الأهداف لفترات طويلة قادمة".

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