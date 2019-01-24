سولشاير: هذا موقف فيلايني وسمولينج من المشاركة ضد أرسنال

أوضح أولي جونار سولشاير المدير الفني المؤقت لمانشستر يونايتد موقف الثلاثي المصاب من المشاركة أمام أرسنال.

مروان فيلايني وكريس سمولينج وماركوس روخو غابوا جميعًا عن مباراة الأسبوع الماضي أمام برايتون وقد استبعد سولشاير اللاعبين الثلاثة مرة أخرى من مواجهة أرسنال.

عندما سئل عما إذا كان هناك شيئًا قد تغير بالنسبة لموقف اللاعبين الثلاثة المصابين عن الأسبوع الماضي، أجاب سولشاير حيث قال: “لا، موقفهم كما هو. سمولينج بدأ التدريبات لذلك أتمنى أن يكون جاهزًا ربما الأسبوع المقبل لذلك الأمور تبدو طيبة بالنسبة له".

وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه "فيلايني وروخو مازالا غائبين".

يونايتد تغلب على ريدينج بنتيجة 2-0 في الدور الثالث، ولكن برغم أن سولشاير تقبل فكرة أن المدفعجية سوف يمثلون تحديًا كبيرًا، فقد قال إنه سوف يقوم بعملية تنشيط في صفوف فريق استعدادًا لتلك المواجهة الكبرى في شمال لندن.

وأوضح "هناك تصوران مختلفان بالطبع، نعم، ولكننا نمتلك فريق جيد وحافل بالمواهب".

وأتم "هناك لاعبون بحاجة للعب ويمتلكون القدرات التي تؤهلهم للعب. وسيكون هناك تغيير أو اثنين بكل تأكيد".