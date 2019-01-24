تنس - نادال إلى نهائي أستراليا المفتوحة "رقم 25 في تاريخه بالجراند سلام"

تأهل الإسباني رافاييل نادال لنهائي بطولة أستراليا المفتوحة بفوزه على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس.

وانتهت المجموعات بنتائج 6-2 و6-4 و6-0 في أقل من ساعتين.

وينتظر نادال المصنف الثاني على العالم مواجهة الفائز من نصف النهائي الثاني بين الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم والفرنسي لوكا بويل.

نادال توج بلقب بطولة أستراليا المفتوحة أولى البطولات الأربع الكبرى في الجراند سلام مرة واحدة.

كما بلغ النجم الإسباني النهائي رقم 25 في بطولة كبرى خلال مسيرته.

كان نادال قد عاد إلى الملاعب بعد غياب دام نحو 4 اشهر، ذلك منذ انسحابه في مباراة نصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة سبتمبر الماضي بسبب إصابة في ركبته، كما عانى من إصابة في عضلات المعدة وأخرى في الكاحل في نوفمبر.