رسميا - جون أوبي ميكيل ينضم إلى ميدلسبره

انضم جون أوبي ميكيل لاعب وسط تشيلسي السابق إلى فريق ميدلسبره في صفقة انتقال مجانية.

اللاعب صاحب الـ31 عاما والذي لا يلعب لأي فريق بعد نهاية عقده مع تيانجين تيدا ونجح في عبور الفحص الطبي في النادي الإنجليزي.

وأعلن ميدلسبره الصفقة رسميا ظهر الخميس.

وأشارت شبكة "سكاي سبورتس" في وقت سابق أن ميكيل يرغب بشدة في اللعب ببريطانيا من أجل التواجد رفقة زوجته وأطفاله، بعدما تركهم خلال فترة لعبه للنادي الصيني لأنهم رفضوا مصاحبته واستمروا في إنجلترا.

وانضم أوبي ميكيل إلى تيدا الصيني مجانا في يناير 2017، بعد مسيرة حافلة مع تشيلسي استمرت لما يقرب من 11 عاما.

ولعب ميكيل بقميص تشيلسي في 372 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 6 أهداف وصنع 13 آخرين.

ميدلسبره يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدرجة الأولى من الدوري الإنجليزي برصيد 47 نقطة بفارق 7 نقاط عن ليدز يونايتد المتصدر.