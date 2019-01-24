شاهد - هدف كوكا الرائع الذي كسر صيام شهرين ونصف مع أولمبياكوس

كسر أحمد حسن "كوكا" مهاجم أولمبياكوس صيامه التهديفي بهدف جميل لصالح فريقه في شباك اكسانثي.

وانتصر أولمبياكوس بنتيجة 3-1 على ضيفه في دور الـ16 من كأس اليونان.

كوكا لم يسجل منذ نحو شهرين ونصف حين هز شباك دوديلانج ببطولة الدوري الأوروبي يوم 8 نوفمبر الماضي، فقد أصيب في مباراة باناثانيكوس يوم 12 من الشهر نفسه.

وانضم كوكا إلى أوليمبياكوس قادما من صفوف سبورتنج براجا البرتغالي على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وشارك كوكا في 13 مباراة مع أوليمبياكوس وسجل خلالهم ثلاثة أهداف.