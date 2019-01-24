شاهد - هدف كوكا الرائع الذي كسر صيام شهرين ونصف مع أولمبياكوس

الخميس، 24 يناير 2019 - 13:12

كتب : FilGoal

كوكا - أوليمبياكوس

كسر أحمد حسن "كوكا" مهاجم أولمبياكوس صيامه التهديفي بهدف جميل لصالح فريقه في شباك اكسانثي.

وانتصر أولمبياكوس بنتيجة 3-1 على ضيفه في دور الـ16 من كأس اليونان.

كوكا لم يسجل منذ نحو شهرين ونصف حين هز شباك دوديلانج ببطولة الدوري الأوروبي يوم 8 نوفمبر الماضي، فقد أصيب في مباراة باناثانيكوس يوم 12 من الشهر نفسه.

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وانضم كوكا إلى أوليمبياكوس قادما من صفوف سبورتنج براجا البرتغالي على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وشارك كوكا في 13 مباراة مع أوليمبياكوس وسجل خلالهم ثلاثة أهداف.

كوكا أولمبياكوس

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