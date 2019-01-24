ميدو: الله وحده يعلم لماذا لا يحرس عواد مرمى منتخب مصر

الخميس، 24 يناير 2019 - 12:57

كتب : FilGoal

ميدو - محمد عواد - الوحدة - الأهلي

يتعجب أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للوحدة السعودي من عدم مشاركة حارسه محمد عواد بشكل أساسي في منتخب مصر.

وقال ميدو عبر حسابه الشخصي على تويتر يوم الخميس: "عواد يقدم اداء مميز مع الوحدة ورأي كل الخبراء والمحللين أنه واحد من أفضل الحراس في الدوري السعودي".

وأضاف "الله وحده يعلم لماذا لا يحرس عواد عرين منتخب مصر بشكل أساسي حتى الآن".

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وواصل "واثق أن جهاز المنتخب يتابع كل اللاعبين عن قرب وواثق بأنهم سيمنحوه فرصة عادلة في الفتره القادمة".

وانضم عواد للوحدة بداية هذا الموسم، واهتزت شباكه بـ17 هدفا خلال 16 مباراة بالدوري السعودي.

فيما يقود الفريق للوصول إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

الوحدة سيواجه في ربع النهائي الفائز من التعاون والشباب، بعد أن أطح بأحد أقوى المرشحين للظفر باللقب.

ميدو محمد عواد الوحدة منتخب مصر

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