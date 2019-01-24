ميدو: الله وحده يعلم لماذا لا يحرس عواد مرمى منتخب مصر

يتعجب أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للوحدة السعودي من عدم مشاركة حارسه محمد عواد بشكل أساسي في منتخب مصر.

وقال ميدو عبر حسابه الشخصي على تويتر يوم الخميس: "عواد يقدم اداء مميز مع الوحدة ورأي كل الخبراء والمحللين أنه واحد من أفضل الحراس في الدوري السعودي".

وأضاف "الله وحده يعلم لماذا لا يحرس عواد عرين منتخب مصر بشكل أساسي حتى الآن".

وواصل "واثق أن جهاز المنتخب يتابع كل اللاعبين عن قرب وواثق بأنهم سيمنحوه فرصة عادلة في الفتره القادمة".

وانضم عواد للوحدة بداية هذا الموسم، واهتزت شباكه بـ17 هدفا خلال 16 مباراة بالدوري السعودي.

فيما يقود الفريق للوصول إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

@mohamedawaad يقدم اداء مميز مع @alwehdaclub1 ورأي كل الخبراء والمحللين انه واحد من أفضل الحراس في الدوري السعودي الله وحده يعلم لماذا لا يحرس عواد عرين منتخب مصر بشكل أساسي حتى الان واثق ان جهاز المنتخب يتابع كل اللاعبين عن قرب وواثق بأنهم سيمنحوه فرصه عادله في الفتره القادمة.. pic.twitter.com/LGubJ4NxvC — Mido (@midoahm) January 24, 2019

الوحدة سيواجه في ربع النهائي الفائز من التعاون والشباب، بعد أن أطح بأحد أقوى المرشحين للظفر باللقب.