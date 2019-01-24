تقرير: القبض على لاعب فولام

بعد شجار في المركز التدريبي أصدر النادي بيانا بشأن الشخص المتسبب في الأمر لكن لم يوضح اسمه، وفي المقابل تقول صحيفة جارديان الإنجليزية إنه المهاجم الفرنسي أبو بكر كامارا.

وكتبت جارديان أن كامارا قبض عليه عقب شجار مع فرد أمن في مركز التدريب الخاص بالنادي وذلك أثناء محاولة اللاعب مقابلة اليستير ماكينتوش المدير التنفيذي لفولام للحديث حول مستقبله مع الفريق.

وأصدر النادي بيانا أعلن فيه منع شخص ما من دخول النادي والمشاركة في أي أنشطة، وتقول جارديان إن كامارا ارتكب فعلا جنائيا استوجب القبض عليه من قبل الشرطة.

ليست المشكلة الأولى لكامارا (23 عاما)، تم إجباره من قبل مرتين على التدرب مع الفريق الرديف بالنادي بسبب أزمة مع الفريق الأول.

وشكر فولام الشرطة في بيانه "النادي ممتن للتدخل السريع لعناصر الأمن بعد الإبلاغ عن الواقعة. المقبوض عليه ممنوع من أي نشاط متعلق بالنادي".

وتصدر كامارا عناوين الصحف الإنجليزية الشهر الماضي بعد تصرفه الغريب في مباراة الفريق أمام هدرسفيلد تاون حين جذب الكرة من زميله أليكساندر ميتروفيتش ليسدد ركلة جزاء.. وأهدر.

اشتعل المدرب كلاوديو رانييري غضبا في المؤتمر الصحفي عقب المباراة مصرحا "أردت قتل كامارا". لكن انتهت المشكلة بعد اعتذار اللاعب للجهاز الفني وزملائه.

ويلعب كامارا في فولام منذ الانتقال في 2017 من إميان الفرنسي.

وقالت تقارير إن اللاعب قد يرحل إلى مالاتياسبور التركي بعد خروجه من حسابات رانييري الذي استبعده من قائمة الفريق في مباراتي بيرنلي وتوتنام.