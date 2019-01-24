تقرير: القبض على لاعب فولام

الخميس، 24 يناير 2019 - 10:36

كتب : FilGoal

كامارا

بعد شجار في المركز التدريبي أصدر النادي بيانا بشأن الشخص المتسبب في الأمر لكن لم يوضح اسمه، وفي المقابل تقول صحيفة جارديان الإنجليزية إنه المهاجم الفرنسي أبو بكر كامارا.

وكتبت جارديان أن كامارا قبض عليه عقب شجار مع فرد أمن في مركز التدريب الخاص بالنادي وذلك أثناء محاولة اللاعب مقابلة اليستير ماكينتوش المدير التنفيذي لفولام للحديث حول مستقبله مع الفريق.

وأصدر النادي بيانا أعلن فيه منع شخص ما من دخول النادي والمشاركة في أي أنشطة، وتقول جارديان إن كامارا ارتكب فعلا جنائيا استوجب القبض عليه من قبل الشرطة.

أخبار متعلقة

فالفيردي بجرأة: لم أندم على إراحة ميسي سجل خارق للأهلي مع محمود عاشور حكم مباراة المقاصة تقرير: طفح الكيل.. موناكو يقيل هنري خلال ساعات مواعيد مباريات الخميس 24 - 1 - 2019.. صدامات عنيفة في الدوري المصري

ليست المشكلة الأولى لكامارا (23 عاما)، تم إجباره من قبل مرتين على التدرب مع الفريق الرديف بالنادي بسبب أزمة مع الفريق الأول.

وشكر فولام الشرطة في بيانه "النادي ممتن للتدخل السريع لعناصر الأمن بعد الإبلاغ عن الواقعة. المقبوض عليه ممنوع من أي نشاط متعلق بالنادي".

وتصدر كامارا عناوين الصحف الإنجليزية الشهر الماضي بعد تصرفه الغريب في مباراة الفريق أمام هدرسفيلد تاون حين جذب الكرة من زميله أليكساندر ميتروفيتش ليسدد ركلة جزاء.. وأهدر.

Image result for aboubacar camara fulham

اشتعل المدرب كلاوديو رانييري غضبا في المؤتمر الصحفي عقب المباراة مصرحا "أردت قتل كامارا". لكن انتهت المشكلة بعد اعتذار اللاعب للجهاز الفني وزملائه.

ويلعب كامارا في فولام منذ الانتقال في 2017 من إميان الفرنسي.

وقالت تقارير إن اللاعب قد يرحل إلى مالاتياسبور التركي بعد خروجه من حسابات رانييري الذي استبعده من قائمة الفريق في مباراتي بيرنلي وتوتنام.

كامارا فولام

نرشح لكم

أخر الأخبار

محمود يغادر المستشفى خلال ساعات ويبدأ التأهيل.. ولاسارتي يطلب تقارير عن المصابين 8 دقيقة | الدوري المصري
عواد: كأس أمم 2019 فرصة لن تتكرر.. الأمر أكثر من مجرد كرة قدم 21 دقيقة | منتخب مصر
باولو: أتمنى اللعب للأهلي ولو لشهر فقط 26 دقيقة | مصر
تعرف على معلقي مباراتي الأهلي والزمالك في الدوري 35 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الأهلي المتوقع – موقف سمير يغير شكل الدفاع ضد المقاصة.. وظهور حمدي فتحي الأول 36 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الزمالك المتوقع – موقف إبراهيم وغياب أوباما يضع جروس أمام احتمالين ضد بيراميدز 54 دقيقة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 كلوب عن إنجاز صلاح: استثنائي من لاعب عالمي.. تأخر في تحقيقه بسبب خطأي المفيد 2 إبراهيم حسن: من الوارد الانتقال للأهلي عاجلا أو آجلا.. والفوز على الزمالك بثلاثة مجرد دعابة 3 مورينيو: صلاح كان طفلا تائها في لندن ولم أقرر بيعه.. وهذا الفارق بينه وبين عبد الستار صبري 4 فيرمينو: لم أندهش بما فعله صلاح معي

قد ينال إعجابك