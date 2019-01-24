فالفيردي بجرأة: لم أندم على إراحة ميسي

الخميس، 24 يناير 2019 - 10:11

كتب : FilGoal

إشبيلية - برشلونة - كأس ملك إسبانيا

لا يرى إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة أنه أخطأ بإجراء تغييرات جذرية في التشكيل الأساسي لفريقه الذي خسر يوم الأربعاء أمام مضيفه إشبيلية بهدفين دون رد في لقاء الذهاب بالدور ربع النهائي لكأس ملك إسبانيا.

وقال فالفيردي بجرأة وصراحة خلال المؤتمر الصحفي حين سئل هل ندم على إراحة النجم ليونيل ميسي:"لا لست نادما. هذا ما كان علي فعله".

وواصل فالفيردي رده على منتقدي اختياراته للمباراة "ظننت أن التغييرات أفضل للفريق وحين تقوم بذلك تعرف أنك تخاطر. حين تفوز تكون صائبا وحين تخسر لا تكون كذلك".

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فضل فالفيردي إراحة العديد من عناصره الأساسية ولم يكن ميسي حتى على مقاعد البدلاء وإنما خرج من قائمة المباراة.

والآن بات لزاما على برشلونة التعويض حين يستضيف لقاء الإياب في 30 يناير.

برشلونة ميسي فالفيردي

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