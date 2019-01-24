تقرير: طفح الكيل.. موناكو يقيل هنري خلال ساعات

صبرت إدارة موناكو كثيرا على هزائم متكررة وسقطات متعددة على يد تييري هنري الذي يبدو في طريقه للخروج من الباب الضيق، وفقا لصحيفة ميرور الإنجليزية، بعد نتائج متواضعة مع أول فريق يقوده في مشواره التدريبي.

وكتبت ميرور أن هنري سيقال خلال 48 ساعة بعدما فاض الكيل بإدارة النادي الفرنسي الذي يحتل حاليا المركز قبل الأخير في الدوري وبفارق نقطة عن متذيل الترتيب!

والمفاجأة أن البرتغالي ليوناردو جارديم قد يعود لقيادة الفريق! المدرب الذي أقيل في أكتوبر الماضي وحل هنري بدلا منه.

يعاني موناكو الأمرين مع لاعبه السابق وأيقونة أرسنال وبطل العالم في 1998 مع فرنسا. فاز الفريق بمباراتين فقط من إجمالي 12 في الدوري تحت قيادة هنري.

وفي ملعبه لويس الثاني وأمام جمهوره، لم ينتصر مطلقا مع هنري (41 عاما).

وتلقى خسارة قاسية في أرضه بنتيجة 5-1 أمام ستراسبورج يوم السبت وقبل يومين كانت القشة التي قصمت ظهر البعير بتوديع كأس فرنسا على يد ميتز.

الأمر الذي سيعجل بالاستغناء عن خدمات هنري.

موناكو هو أول يدربه هنري، عمل الأخير مساعدا لروبيرتو مارتينيز في منتخب بلجيكا وساهم كثيرا في علو شأن فريق الشياطين الحمر الحاصل على برونزية مونديال 2018.

وحين سنحت الفرصة لم يتردد هنري في قبول قيادة موناكو لكن جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن ووجد لاعب برشلونة السابق مهمة ثقيلة على عاتقه.