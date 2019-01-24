بالفيديو – أزمة لسان جيرمان قبل مواجهة يونايتد؟ نيمار يخرج باكيا بسبب الإصابة

الخميس، 24 يناير 2019 - 00:46

كتب : محرر في الجول

إصابة نيمار

خرج البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان مصابا من مباراة ستراسبورج في دور الـ32 من كأس فرنسا.

وحقق سان جيرمان الفوز 2-0 بهدفي إدينسون كافاني وأنخيل دي ماريا لكنه خسر نيمار الذي خرج مصابا في الدقيقة 62.

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وتعرض أغلى لاعب في العالم للإصابة في الكاحل الأيمن، ليتلقى العلاج في الملعب أولا.

لكن بعدها بفترة بسيطة، اضطر نيمار للخروج من الملعب متأثرا بإصابته وبدا أنه يعاني من قوتها.

ولم يجلس نيمار على مقاعد البدلاء، حيث غادر الملعب باكيا مع محاولات من عضو في الجهاز الفني لسان جيرمان لتهدئته.

وحتى الآن لم يصدر سان جيرمان أي بيانات بشأن حالة نيمار أو نوع الإصابة التي تعرض لها.

وقد تشكل الإصابة تهديدا كبيرا لسان جيرمان في حال غياب نيمار لفترة طويلة، حيث يستعد لمواجهة مانشستر يونايتد يوم 12 فبراير المقبل في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

حيث تعيد اللقطة للأذهان إصابة نيمار بالتواء في الكاحل العام الماضي، والتي غاب بسببها عن مواجهة ريال مدريد في إياب دور الـ16.

يذكر أن سان جيرمان خسر في مباراته الأخيرة في الدوري ضد جينجان نجم الوسط ماركو فيراتي بسبب الإصابة في الكاحل.

نيمار سان جيرمان

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