بالفيديو - الوحدة بقيادة ميدو وعواد يطيح بالأهلي من كأس خادم الحرمين

تأهل الوحدة إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بفوزه على الأهلي 3-1 في ركلات الجزاء الترجيحية، بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي والإضافي، على استاد الجوهرة في جدة.

الوحدة بقيادة المدرب المصري أحمد حسام ميدو، وحارس المرمى محمد عواد، جدد تفوقه على الأهلي بعد أن هزمه 2-1 في الدوري قبل عدة أسابيع في سيناريو درامي.

الأهلي تقدّم في النتيجة بالدقيقة 40 عن طريق جيانيني تافاريس، نتيجة انتهى عليها الشوط الأول.

الهدف الأول لنادي #الأهلي سجله اللاعب ديجانيني تفاريس في الدقيقة 40 الأهلي 1 : 0 الوحدة#الاهلي_الوحدة #دوري_بلس pic.twitter.com/LtCqxLZnFs — دوري بلس (@dawriplusksa) January 23, 2019

الأهلي ظل متفوقا في النتيجة حتى الدقيقة 85، عندما أدرك أوتيرو التعادل للوحدة في الدقيقة 85 من ركلة حرة مباشرة بصورة رائعة، لتنتقل المباراة إلى الوقت الإضافي.

الهدف الأول لنادي ⁧#الوحدة⁩ سجله اللاعب اوتيرو في الدقيقة 85 الأهلي 1 : 1 الوحدة ⁧#الاهلي_الوحدة⁩ ⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/xWQ5BN61QA — دوري بلس (@dawriplusksa) January 23, 2019

نتيجة التعادل 1-1 لم تتغير في الوقت الإضافي، ليلجأ الفريقان إلى المرحلة الحاسمة الأخيرة: ركلات الجزاء الترجيحية.

في ركلات الترجيح، وعلى الرغم من إهدار الوحدة لركلته الأولى، إلا أن لاعبي الأهلي أهدروا 3 ركلات لاحقة، تصدى منها المصري عواد لركلة، فيما ناب القائم والعارضة عن الركلتين اللاحقتين، لينتصر فريق الوحدة 3-1 في ركلات الجزاء.

الوحدة سيواجه في ربع النهائي الفائز من التعاون والشباب، بعد أن أطح بأحد أقوى المرشحين للظفر باللقب.