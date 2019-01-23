بالفيديو - الوحدة بقيادة ميدو وعواد يطيح بالأهلي من كأس خادم الحرمين

الأربعاء، 23 يناير 2019 - 22:12

كتب : FilGoal

الوحدة - الأهلي - كأس خادم الحرمين الشريفين

تأهل الوحدة إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بفوزه على الأهلي 3-1 في ركلات الجزاء الترجيحية، بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي والإضافي، على استاد الجوهرة في جدة.

الوحدة بقيادة المدرب المصري أحمد حسام ميدو، وحارس المرمى محمد عواد، جدد تفوقه على الأهلي بعد أن هزمه 2-1 في الدوري قبل عدة أسابيع في سيناريو درامي.

الأهلي تقدّم في النتيجة بالدقيقة 40 عن طريق جيانيني تافاريس، نتيجة انتهى عليها الشوط الأول.

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الأهلي ظل متفوقا في النتيجة حتى الدقيقة 85، عندما أدرك أوتيرو التعادل للوحدة في الدقيقة 85 من ركلة حرة مباشرة بصورة رائعة، لتنتقل المباراة إلى الوقت الإضافي.

نتيجة التعادل 1-1 لم تتغير في الوقت الإضافي، ليلجأ الفريقان إلى المرحلة الحاسمة الأخيرة: ركلات الجزاء الترجيحية.

في ركلات الترجيح، وعلى الرغم من إهدار الوحدة لركلته الأولى، إلا أن لاعبي الأهلي أهدروا 3 ركلات لاحقة، تصدى منها المصري عواد لركلة، فيما ناب القائم والعارضة عن الركلتين اللاحقتين، لينتصر فريق الوحدة 3-1 في ركلات الجزاء.

الوحدة سيواجه في ربع النهائي الفائز من التعاون والشباب، بعد أن أطح بأحد أقوى المرشحين للظفر باللقب.

الوحدة الأهلي كأس خادم الحرمين الشريفين

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