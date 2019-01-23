التشكيل - بواتينج يقود برشلونة أمام إشبيلية.. وسواريز بديل مع استبعاد ميسي

الأربعاء، 23 يناير 2019 - 21:51

كتب : FilGoal

بواتينج - برشلونة

دفع إرنستو فالفيردي المدير الفني لـ برشلونة، بالوافد الجديد كيفن برنس بواتينج في تشكيلته الأساسية لمواجهة إشبيلية في ذهاب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا على ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

بواتينج انضم إلى برشلونة رسميا يوم الإثنين الماضي، ليسجل ظهوره الأول بقميص فريقه في ظرف 48 ساعة فقط من انضمامه قادما من ساسولو.

برشلونة يدخل المواجهة دون ليونيل ميسي وسيرخيو بوسكيتس غير المتواجدين في قائمة الفريق المسافرة إلى الأندلس، فيما أبقى فالفيردي مهاجمه لويس سواريز على دكة البدلاء.

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كما لا تشهد التشكيلة الأساسية تواجد اسم البرازيلي فيليبي كوتينيو، رغم غياب عثمان ديمبيلي للإصابة.

فالفيردي يعتمد على سيرجي روبيرتو كظهير أيسر، مع إراحة جوردي ألبا وإبقائه على دكة البدلاء.

تشكيل برشلونة:

حراسة المرمى: يسبر سيليسين

الدفاع: نيلسون سيميدو - جيرارد بيكيه - كليمنت لونجليه - سيرجي روبيرتو

الوسط: إيفان راكيتيتش - أرتورو فيدال - كارلس ألينيا - أرثور ميلو

الهجوم: مالكوم - كيفن برنس بواتينج

دكة البدلاء: مارك أندري تير شتيجن - جوردي ألبا - توماس فيرمايلين - ريكي بويج - أوريول بوسكيتس - فيليبي كوتينيو - لويس سواريز

تشكيل إشبيلية:

حراسة المرمى: خوان سوريانو

الدفاع: جابرييل ميركادو - يمون كايير - سيرجي جوميز

الوسط: خيسوس نافاس - إبراهيم أمادو - إيفر بانيجا - بابلو سارابيا - سيرخيو إسكوديرو

الهجوم: كوينسي بروميس - وسام بن يدر

دكة البدلاء: توماش فاشليك - دانييل كاريسو - أندري سيلفا - كيفن فاسكيز - ماكسيميليان فوبر - جيليرمي أرانا - بريان خيل

برشلونة إشبيلية كأس ملك إسبانيا

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