لا رحمة.. أجويرو ودي بروين يقودون سيتي أمام بيرتن رغم الفوز بـ 9 أهداف ذهابا

الأربعاء، 23 يناير 2019 - 20:57

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - ساوثامبتون

رغم الفوز بـ 9 أهداف دون رد ذهابا، تشهد تشكيلة مانشستر سيتي لمواجهة بيرتن ألبيون في إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، ظهور سيرخيو أجويرو وكيفن دي بروين.

المدرب بيب جوارديولا أراح أغلب عناصره الأساسية ودفع بأسماء شابة مثل الحارس أريانت موريتش، بالإضافة إلى فيليب ساندلر وإيريك جارسيا في الدفاع، مع ظهور لـ إيان بوفيدا في خط الوسط.

هذا لم يمنعه من تطعيم تشكيلته بأسماء خبيرة على شاكلة أجويرو ودي بروين، بالإضافة إلى الجزائري رياض محرز.

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سيتي انتصار ذهابا على ملعب الاتحاد بـ 9 أهداف دون رد، وسيحتاج بيرتن ألبيون فريق القسم الثالث إلى معجزة غير واردة الحدوث على ملعب بيريلي.

تشكيل مانشستر سيتي:

حراسة المرمى: أريانت موريتش

الدفاع: دانيلو - فيليب ساندلر - إيريك جارسيا - أوليكساندر زينتشنكو

الوسط: فابيان ديلف - فيل فودين - كيفن دي بروين - إيان بوفيدا - رياض محرز

الهجوم: سيرخيو أجويرو

دكة البدلاء: دانييل جريمشاو - جون ستونز - بنجامين ميندي - جابرييل جيسوس - لوكاس نميتشا - تايلور ريتشاردز - لوك بولتون

مانشستر سيتي كأس الرابطة الإنجليزية

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