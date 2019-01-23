حارس أرسنال يرحل إلى ريدينج على سبيل الإعارة

أعلن نادي ريدينج رسميا تعاقده مع الأرجنتيني إيمليانو مارتينيز حارس أرسنال على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

مارتينيز يعد الحارس الثالث رفقة المدفعجية بعد كلا من بيرند لينو وبيتر تشيك وشارك في مباراة وحيدة خلال الموسم الجاري في مباراة وحيدة بالدوري الأوروبي.

وقال جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الذي يلعب بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي: "سعيد بأننا تمكنا من جذب حارس بقدرات كبيرة مثل إيمليانو".

وانضم مارتينيز صاحب الـ26 عاما إلى صفوف أرسنال عام 2010 قادما من إندبيندنتي الأرجنتيني ولكن خلال تلك الأعوام التسعة لم يشارك سوى في 14 مباراة.

ويحتل ريدينج المركز الـ22 بدوري التشامبيونشيب بعد مرور 28 جولة بفارق نقطتين فقط عن مراكز الهبوط.