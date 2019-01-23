انتهت مونديال اليد - مصر (30)-(23) تونس

الأربعاء، 23 يناير 2019 - 15:55

كتب : FilGoal

محمد عصام الطيار - منتخب مصر لكرة اليد

تختتم مساء اليوم الأربعاء منافسات الدور الثاني من بطولة العالم لكرة اليد، ويلعب منتخب مصر أمام تونس.

يقع المنتخب المصري في المركز الخامس برصيد نقطة واحدة بينما يتذيل منتخب تونس الترتيب بلا رصيد من النقاط.

ويحتاج منتخب مصر للفوز بجانب خسارة المجر أمام النرويج بالإضافة لأفضلية الفراعنة في فارق الأهداف للتأهل للعب على المركزين السابع والثامن.

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المباراة بعد قليل

انطلاق المباراة

1-1 سند يتعادل من رمية جزائية

4-3 التقدم للفراعنة

5-4 هدفان متتاليان لنسور قرطاج

7-4 أربعة أهداف متتالية لمنتخب تونس

8-7 سند يقلل فارق الأهداف

8-8 التعادل للفراعنة

9-8 الأحمر يتقدم

12-9 سند يتقدم مجددا

15-10 يحيى خالد يسجل في الثانية الأخيرة

نهاية الشوط الأول

بداية الشوط الثاني

18-12 يحيى خالد يزيد الفارق

19-13 خيري يتقدم

20-17 تقليص الفارق إلى3 أهداف

20-18 تراجع الفراعنة مستمر

21-18 علي زين يسجل من رمية جزائية

نهاية المباراة بفوز منتخب مصر 30 - 23

مونديال اليد مصر تونس

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