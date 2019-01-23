سكاي – أندية الدوري الإنجليزي تطارد موهبة ليدز

الأربعاء، 23 يناير 2019 - 15:38

كتب : FilGoal

جاك كلارك

تسعى أندية توتنام وساوثامبتون وغيرها من الفرق التي تنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز للحصول على خدمات جاك كلارك جناح نادي ليدز يونايتد. وذلك حسب تقرير نشرته شبكة "سكاي سبورتس".

وقال التقرير إن صاحب الـ18 عاما يعد واحدا من أبرز مواهب بطولة التشامبيونشيب هذا الموسم ولفت أنظار عدد من كشافي كبار الدوري الإنجليزي.

وأوضحت شبكة "سكاي" أنه على الرغم من مستوى الاهتمام الكبير بموهبة اللاعب الشاب، إلا أن نادي ليدز لم يتلق أي عروض حتى الآن، وشدد على أن اللاعب ليس للبيع.

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الجناح الإنجليزي الأيسر يرتبط بعقد معد ليدز يونايتد مستمر حتى صيف 2021.

وشارك كلارك خلال الموسم الجاري في 14 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها هدفين وصنع هدفين.

ويعد كلارك أحد أبرز المواهب التي خرجت من أكاديمية ليدز، ويلعب للفريق الأول منذ شهر يوليو الماضي.

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