فريق في الدرجة السابعة بإنجلترا يعين ذكاء اصطناعيا في طاقمه التدريبي

في خطوة قد تكون الأولى في عالم كرة القدم، قام فريق وينجايت وفينشلي الذي يلعب في دوري الدرجة السابعة بإنجلترا بتعيين ذكاء اصطناعي كمدرب للفريق. وسيقوده ضد خصم يلعب في دوري الهواة.

عدد من الصحف البريطانية قامت بمناقشة الخبر بتعيين AI Coach، والذي سيقوم باختيار تشكيل الفريق وطريقة اللعب والتكتيك لمواجهة وينجايت ضد وايتهاوك التي تلعب يوم 9 فبراير المقبل.

وتم إنشاء المدرب الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي بواسطة عدد من الخبراء ليكون قادرا على التحدث قبل المباراة وخلالها وأيضا يدرس الخطط والخصوم، وربما وضع خطة لعب من أجل خصم معين، مثل المدرب البشري، كما أنه صمم ليكون أفضل مع الوقت ويكتسب خبرة.

وأعد الذكاء الاصطناعي خلال سوق علمية هي الأكبر في المملكة المتحدة وتدعى The Big Bang من أجل تشويق الشباب الصغير لاستعمال العلم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

وأبدى دايف نورمان مدير كرة القدم ومدرب الفريق ثقته التامة في الذكاء الاصطناعي ومدى قدرته على النجاح.

وصرح قائلا :"أساسيات كرة القدم هي نفسها سواء من مدرب اصطناعي أو إنسان".

وواصل "كمعلم وكذلك مدرب كرة قدم فأنا مشجع كبير لمعرض The Big Bang وهدفه من أجل جعل الأطفال أكثر ثقافة وعلما، لذا أنا أكثر من سعيد لإضافة ذكاء اصطناعي إلى طاقمي التدريبي هنا".

وتابع "أعتقد أنه يجب أن نلتزم ونأمل في أن يساعدنا على الحصول على النقاط الثلاثة".

وتحدث تيم دييسون الذي يعمل بمعامل جرينشوت، المختصة بتطوير الذكاء الاصطناعي قائلا :"نحن نطمح بشدة لمعرفة ماذا سيحدث حينما تقدم ذكاء اصطناعيا في بيئة لم تعتد على ذلك الأمر، في دوري هواة".

وواصل "هذا المشروع يوضح أن الأمر سهل حاليا، في أسابيع قليلة كنا قادرين على تطوير ذكاء اصطناعي لفريق يمكنه أن يتفاعل ويساعدهم على فهم طريق اللعب أكثر مما كانوا يفعلون".

وأتم "مع الوقت، الذكاء الاصطناعي سيتعلم من البيانات ويجمعها ويمكنه أن يصبح لديه رؤية فنية كبيرة ومساعدة للجهاز الفني والفريق".