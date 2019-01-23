تنس - تأهل دجوكوفيتش يلحق بنادال لنصف نهائي أستراليا المفتوحة.. وخروج سيرينا ويليامز

الأربعاء، 23 يناير 2019 - 14:21

كتب : محمد سمير

دجوكوفيتش - نادال

تأهل الصربي نوفاك دجوكوفيتش إلى نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بعد انسحاب الياباني كي نيشيكوري بسبب الإصابة.

وتعرض نيشيكوري للإصابة في المجموعة الثانية، إذ خسر الأولى بنتيجة 1-6 وانسحب عندما كانت النتيجة في المجموعة الثانية 4-1.

وعلى جانب السيدات تعرضت سيرينا ويليامز للإقصاء من ربع النهائي بعد الخسارة أمام التشيكية كارولينا بيسكوفا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

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وتقدمت بليسكوفا بالمجموعة الأولى 6-4 قبل أن تتعادل سيرينا ويليامز بنفس النتيجة في المجموعة الثانية، وفي المجموعة الفاصلة نجحت بليسكوفا في حسم المباراة بنتيجة 5-7.

ويلعب رافائيل نادال مباراة نصف النهائي أمام اليوناني ستيفانوس تسيسيباس الذي أقصى روجر فيدرير.

بينما يواجه نوفاك دجوكوفيتش الفرنسي لوكاس بويلي في المباراة الأخرى.

وفي مواجهات السيدات تلتقي الأمريكية دانيلي روز أمام التشيكية بيترا كفيتوفا.

بينما تواجه اليابانية نعومي أوساكا التشيكية كارولينا بليسكوفا.

تنس دجوكوفيتش نادال

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