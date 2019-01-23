تقرير سعودي - الهلال على بعد خطوة من ضم جيوفنكو

الأربعاء، 23 يناير 2019 - 13:32

كتب : FilGoal

سيباستيان جيوفينكو

اقترب نادي الهلال السعودي من ضم سيباستيان جيوفينكو مهاجم نادي تورنتو الكندي بعدما تول لاتفاق مبدئي مع اللاعب الإيطالي. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية.

وقال التقرير إن المفاوضات وصلت إلى مراحل متقدمة بحضور وكيل أعمال اللاعب والذي تواجد في مدينة الرياض خلال الفترة الماضية للاجتماع إدارة النادي.

واطلع وكيل أعمال جيوفنيكو صاحب الـ31 عاما على بعض الأمور الهامة حسبما أشار التقرير قبل إنهاء التعاقد مع اللاعب بناء على عدة طلبات منها مقر السكن والنادي وملعب الهلال بجامعة الملك سعود، وذلك أثناء حضوره لمواجهة الفريق ضد الفيصلي يوم الثلاثاء.

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ويحرص وكيل اللاعب الإيطالي على معرفة بعض التفاصيل المتعلقة بالمعيشة والسكن في مدينة الرياض حال موافقته على الانضمام للفريق.

ويعد جيوفينكو هو ثاني خيارات الهلال في شهر يناير الجاري لتدعيم صفوفه، بعد فشله في ضم أليخاندرو جوميز نجم فريق أتالانتا الإيطالي والذي رفض فريقه التفريط في خدماته.

جيوفنكو والذي يلقب بـ"النملة الذرية" انضم إلى تورنتو الذي ينافس في الدوري الأمريكي قادما من فريق يوفنتوس في شهر فبراير 2015، وينتهي عقده الحالي مع الفريق في صيف 2019.

صاحب الـ31 عاما شارك خلال الموسم الماضي في 38 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 18 هدفا وصنع 14 آخرين مع تورنتو.

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