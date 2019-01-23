بي بي سي - ميكيل على بعد خطوة من الانضمام إلى ميدلسبره

الأربعاء، 23 يناير 2019 - 12:19

كتب : FilGoal

جون أوبي ميكيل

اقترب جون أوبي ميكيل لاعب وسط تشيلسي السابق من الانضمام إلى فريق ميدلسبره في صفقة انتقال مجانية. وذلك حسب تقرير نشرته شبكة "بي بي سي".

جون أوبي ميكيل

النادي : تيانجين تيدا

ميدلسبره

وقال التقرير إن اللاعب صاحب الـ31 عاما والذي لا يلعب لأي فريق بعد نهاية عقده مع تيانجين تيدا يخضع للفحص الطبي في النادي الإنجليزي حاليا.

وأشارت شبكة "سكاي سبورتس" في وقت سابق أن ميكيل يرغب بشدة في اللعب ببريطانيا من أجل التواجد رفقة زوجته وأطفاله، بعدما تركهم خلال فترة لعبه للنادي الصيني لأنهم رفضوا مصاحبته واستمروا في إنجلترا.

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وأوضح التقرير أن المفاوضات بين ممثلي اللاعب ونادي ميدلسبره قد وصلت لمرحلة متقدمة للغاية وقد يتم في أسرع وقت.

وانضم أوبي ميكيل إلى تيدا الصيني مجانا في يناير 2017، بعد مسيرة حافلة مع تشيلسي استمرت لما يقرب من 11 عاما.

ولعب ميكيل بقميص تشيلسي في 372 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 6 أهداف وصنع 13 آخرين.

ميدلسبره يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدرجة الأولى من الدوري الإنجليزي برصيد 47 نقطة بفارق 7 نقاط عن ليدز يونايتد المتصدر.

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