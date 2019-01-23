تقرير - ريال مدريد سيعقد صفقة تبادلية مع توتنام لضم إريكسن

يحاول نادي ريال مدريد الحصول على خدمات كريستيان إريكسن صانع ألعاب توتنام بأي شكل، ومن ضمن تلك المحاولات هي عرض جيمس رودريجيز لاعبه كجزء من الصفقة، وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "أس" الإسبانية.

وأشار التقرير إلى أن نادي أرسنال قد أبدى اهتمامه في وقت سابق بضم النجم الكولومبي على سبيل الإعارة، لكن التحول الكبير في رغبة ريال مدريد بضم إريكسن، إذ أنه يرى أن رودريجيز هو الطعم المناسب الذي سيصطاد من خلاله النجم الدنماركي.

وكانت تقارير صحفية قد قالت في وقت سابق إن دانييل ليفي رئيس نادي توتنام يرغب في الحصول على مبلغ قد يصل إلى 250 مليون يورو مقابل خدمات إريكسن.

وأشار التقرير إلى أن تلك ستعد ضربة كبيرة إلى أوناي إيمري مدرب أرسنال والذي كان معجبا بشدة بخدمات جيمس رودريجيز ويسعى لضمه إلى فريقه.

ويعتقد ريال مدريد أن وجود جيمس ضمن الصفقة سيقلل سعر النجم الدنماركي كثيرا ويقنع توتنام بالتخلي عنه.

صاحب الـ27 عاما يقضي حاليا فترة إعارته مع بايرن ميونيخ والتي تنتهي بنهاية الموسم الجاري، وينتهي عقده مع ريال مدريد حتى صيف 2021.

وشارك جيمس في 12 مباراة بكل المسابقات مع بايرن هذا الموسم سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفين.

إريكسن انضم إلى توتنام قادما من أياكس في صيف 2013 بمبلغ 13.5 مليون يورو ويمتد عقده الحالي مع فريقه حتى صيف 2020.

وشارك النجم الدنماركي صاحب الـ26 عاما مع توتنام خلال الموسم الجاري في 28 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 6 أهداف وصنع 10 آخرين.