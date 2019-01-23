اسكواش - نصف نهائي مصري للرجال وثلاثي من السيدات في بطولة الأبطال

ضمنت مصر لقب منافسات الرجال من بطولة الأبطال المقامة بولاية نيويورك الأمريكية بعد تأهل رباعي مصري، بينما صعدت ثلاث لاعبات إلى نصف النهائي.

وتنطلق مباريات اليوم بمواجهة رنيم الوليلي المصنفة الأولى عالميا للنيوزلاندية جويل كينج في الثانية عشر بعد منتصف الليل.

وفي مواجهة مصرية خالصة تلتقي نور الشربيني أمام نور الطيب في نصف النهائي لتضمن مصر التواجد في المباراة النهائية.

أما على مستوى الرجال يواجه محمد الشوربجي في الثالثة فجرا زميله كريم عبد الجواد، ويليه مواجهة مصرية أخرى بين علي فرج وطارق مؤمن.

وكان علي فرج قد تغلب على النيوزلاندي بول كول بثلاثة أشواط نظيفة، وبنفس النتيجة فاز طارق مؤمن على زميله عمر مسعد، وكريم عبد الجواد على الألماني سيمون روزنر، أما محمد الشوربجي فتغلب على دييجو إلياس بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

أما في منافسات السيدات فتغلبت رنيم الوليلي على نوران جوهر بثلاثة أشواط نظيفة وبنفس النتيجة فازت نور الطيب على أليسون واترز ونور الشربيني على سلمى هاني.