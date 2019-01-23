اسكواش - نصف نهائي مصري للرجال وثلاثي من السيدات في بطولة الأبطال

الأربعاء، 23 يناير 2019 - 10:31

كتب : محمد سمير

محمد الشوربجي

ضمنت مصر لقب منافسات الرجال من بطولة الأبطال المقامة بولاية نيويورك الأمريكية بعد تأهل رباعي مصري، بينما صعدت ثلاث لاعبات إلى نصف النهائي.

وتنطلق مباريات اليوم بمواجهة رنيم الوليلي المصنفة الأولى عالميا للنيوزلاندية جويل كينج في الثانية عشر بعد منتصف الليل.

وفي مواجهة مصرية خالصة تلتقي نور الشربيني أمام نور الطيب في نصف النهائي لتضمن مصر التواجد في المباراة النهائية.

أخبار متعلقة

اسكواش - رنيم الوليلي أول المتأهلات لنصف نهائي بطولة الأبطال اسكواش - الشوربجي وعبد الجواد لربع نهائي بطولة الأبطال.. ورنيم ونوران للدور الثالث اسكواش - اليوم انطلاق بطولة الأبطال.. رجال مصر لاستعادة الهيمنة والسيدات لمواصلة صحوتهن اسكواش - طارق مؤمن يتوج ببطولة الهند الدولية

أما على مستوى الرجال يواجه محمد الشوربجي في الثالثة فجرا زميله كريم عبد الجواد، ويليه مواجهة مصرية أخرى بين علي فرج وطارق مؤمن.

وكان علي فرج قد تغلب على النيوزلاندي بول كول بثلاثة أشواط نظيفة، وبنفس النتيجة فاز طارق مؤمن على زميله عمر مسعد، وكريم عبد الجواد على الألماني سيمون روزنر، أما محمد الشوربجي فتغلب على دييجو إلياس بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

أما في منافسات السيدات فتغلبت رنيم الوليلي على نوران جوهر بثلاثة أشواط نظيفة وبنفس النتيجة فازت نور الطيب على أليسون واترز ونور الشربيني على سلمى هاني.

اسكواش مصر بطولة الأبطال نيويورك

نرشح لكم

أخر الأخبار

رسميا – الكاف يستبعد الإسماعيلي من دوري أبطال إفريقيا 6 دقيقة | إفريقيا
لا رحمة.. أجويرو ودي بروين يقودون سيتي أمام بيرتن رغم الفوز بـ 9 أهداف ذهابا 18 دقيقة | أوروبا
بسبب وفاة نجله.. بافور يغيب عن قائمة الإسماعيلي لمواجهة بتروجيت 35 دقيقة | الدوري المصري
مونديال اليد - بعد اكتساح النرويج للمجر.. منتخب مصر ضمن الثمانية الكبار 42 دقيقة | رياضات أخرى
الزمالك ضد بيراميدز - الغندور لـ في الجول: الاستقرار سيمنح التفوق للأبيض 46 دقيقة | إفريقيا
قبل 30 عاما بالتمام والكمال.. برشلونة يتعاقد مع الهولندي كومان 58 دقيقة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 كلوب عن إنجاز صلاح: استثنائي من لاعب عالمي.. تأخر في تحقيقه بسبب خطأي المفيد 2 أمير مرتضى لتركي: خلقت عفريتا في الدوري لكن الزمالك غير.. والأخير يرد: سنفوز 3 إبراهيم حسن: من الوارد الانتقال للأهلي عاجلا أو آجلا.. والفوز على الزمالك بثلاثة مجرد دعابة 4 مورينيو: صلاح كان طفلا تائها في لندن ولم أقرر بيعه.. وهذا الفارق بينه وبين عبد الستار صبري

قد ينال إعجابك