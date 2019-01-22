اسكواش - رنيم الوليلي أول المتأهلات لنصف نهائي بطولة الأبطال

الثلاثاء، 22 يناير 2019 - 22:57

كتب : محمد سمير

رنيم الوليلي

تأهلت رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة إلى نصف نهائي بطولة الأبطال لرياضة الاسكواش والمقامة بولاية نيويورك الأمريكية.

وتغلبت رنيم على زميلتها نوران جوهر بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت ما يقرب من نصف ساعة.

وتقدمت رنيم في الشوط الأول بنتيجة 11-6، وحاولت نوران معادلة النتيجة قبل أن تحسم رنيم الشوطين بنتيجة 11-9 و11-4.

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وتواجه رنيم الوليلي النيوزلندية جويل كينج والتي تغلبت على الفرنسية كاميل سيرم بثلاثة أشواط مقابل شوط.

وتقام بعد منتصف الليل مباراتين في نصف نهائي السيدات بين نور الطيب والإنجليزية أليسون واترز، والأخرى مصرية خالصة بين نور الشربيني وسلمى هاني.

أما في منافسات الرجال فضمن الثنائي محمد الشوربجي وكريم عبد الجواد تواجدهما في نصف النهائي، وتقام بعد منتصف الليل باقي مواجهات ربع النهائي بين علي فرج والنيوزلندي بول كول والأخرى مصرية خالصة بين طارق مؤمن وعمر مسعد.

اسكواش رنيم الوليلي نوران جوهر

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