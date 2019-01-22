ميسي يغيب عن قائمة برشلونة لمواجهة إشبيلية في الكأس.. وظهور أول لبواتينج

الثلاثاء، 22 يناير 2019 - 21:30

كتب : محمد سمير

بواتينج - برشلونة

غاب ليونيل ميسي عن قائمة فريق برشلونة لمواجهة إشبيلية في ذهاب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، وشهدت القائمة الظهور الأول للوافد الجديد برنس بواتينج.

كما يغيب عثمان ديمبيلي عن قائمة الفريق بسبب الإصابة التي تعرض لها في مواجهة ليجانيس في الدوري الإسباني، بالإضافة لغياب سرجيو بوسكيتس.

ويحل برشلونة ضيفا على إشبيلية في العاشرة والنصف من مساء غد الأربعاء في ذهاب ربع نهائي كأس الملك.

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وضمت القائمة كلا من:

تير شتيجن - سيليسين - نيلسون سيميدو - جيرارد بيكيه - لينجليت - جوردي ألبا - سرجيو روبيرتو - إيفان راكيتيتش - دينيس سواريز - أرثر ميلو - مالكوم - فيليبي كوتينيو - ألينا - أرتورو فيدال - فيرمايلين - ريكي بويج - أوريول بوسكيتس - برنس بواتينج.

ويلعب فريق برشلونة مباراة الإياب أمام إشبيلية يوم الأربعاء من الاسبوع المقبل 30 يناير.

كأس الملك برشلونة إشبيلية

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