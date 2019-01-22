بالفيديو – ركلة حرة رائعة تنصر قطر على العراق في كأس آسيا

تأهل منتخب قطر إلى ربع نهائي بطولة كأس آسيا المقامة حاليا في الإمارات بالفوز على منتخب العراق 1-0.

وسجل بسام هشام الراوي هدف قطر الوحيد في الدقيقة 62 من ركلة حرة رائعة.

كانت أول فرص اللقاء الخطيرة من نصيب المنتخب القطري، حيث وقفت العارضة حائلا أمام تسديدة عبد الكريم حسن في الدقيقة الثالثة.

وتصدى سعد الشيب حارس قطر لانفراد عراقي في الدقيقة 24 ليمنع أسود الرافدين من التقدم.

وتعرض منتخب العراق لضربة قوية بخروج همام طارق لاعب الوسط مصابا، ليودع الملعب باكيا ويشارك علي حصني فيصل بدلا منه.

ومع بداية الشوط الثاني، أهدر أكرم عفيف مهاجم قطر انفراد تام بالمرمى العراقي.

لكن نجح بسام هشام في وضع قطر في المقدمة بهدف رائع من ركلة حرة.

حاول منتخب العراق العودة وضغط بكل صفوفه على أمل إدراك هدف التعادل لكن لم تنجح محاولاته.

ويلعب منتخب قطر ضد كوريا الجنوبية في ربع النهائي يوم الجمعة المقبل.