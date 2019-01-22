بالفيديو – ركلة حرة رائعة تنصر قطر على العراق في كأس آسيا

الثلاثاء، 22 يناير 2019 - 20:14

كتب : محرر في الجول

احتفال قطر ضد العراق

تأهل منتخب قطر إلى ربع نهائي بطولة كأس آسيا المقامة حاليا في الإمارات بالفوز على منتخب العراق 1-0.

وسجل بسام هشام الراوي هدف قطر الوحيد في الدقيقة 62 من ركلة حرة رائعة.

كانت أول فرص اللقاء الخطيرة من نصيب المنتخب القطري، حيث وقفت العارضة حائلا أمام تسديدة عبد الكريم حسن في الدقيقة الثالثة.

أخبار متعلقة

كأس آسيا - الشمشون يفلت من المد الأحمر.. كوريا تتخطى البحرين وتصعد لربع النهائي كأس آسيا - الإمارات تتخطى قيزغيرستان بصعوبة في الأشواط الإضافية كأس آسيا - أستراليا تنهي رحلة كوبر مع أوزبكستان في البطولة بركلات الترجيح بالفيديو - بهدف وحيد وبعد كثير من المحاولات.. السعودية تودع كأس آسيا ضد اليابان

وتصدى سعد الشيب حارس قطر لانفراد عراقي في الدقيقة 24 ليمنع أسود الرافدين من التقدم.

وتعرض منتخب العراق لضربة قوية بخروج همام طارق لاعب الوسط مصابا، ليودع الملعب باكيا ويشارك علي حصني فيصل بدلا منه.

ومع بداية الشوط الثاني، أهدر أكرم عفيف مهاجم قطر انفراد تام بالمرمى العراقي.

لكن نجح بسام هشام في وضع قطر في المقدمة بهدف رائع من ركلة حرة.

حاول منتخب العراق العودة وضغط بكل صفوفه على أمل إدراك هدف التعادل لكن لم تنجح محاولاته.

ويلعب منتخب قطر ضد كوريا الجنوبية في ربع النهائي يوم الجمعة المقبل.

كأس آسيا العراق قطر

نرشح لكم

أخر الأخبار

أحد: المفاوضات مستمرة لضم مؤمن زكريا "البديل من مصر أو تونس أو الجزائر" 5 ساعة | الدوري المصري
مواعيد مباريات الأربعاء 23-1-2019.. الفراعنة لليد والدوري المصري وبرشلونة في الكأس 5 ساعة | مصر
مواعيد مباريات ربع نهائي كأس آسيا 2019.. الإمارات تصطدم بحامل اللقب 5 ساعة |
إسلام عيسى: نعم أستحق 10 ملايين دولار 5 ساعة | الدوري المصري
عبد ربه: وقعت للأهلي مع الخطيب.. ووائل جمعة حاول ضمي مرة أخرى للقلعة الحمراء 5 ساعة | الدوري المصري
الأهلي: غياب مؤمن زكريا لا يعني عرضه للبيع أو الإعارة 6 ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أمير مرتضى لتركي: خلقت عفريتا في الدوري لكن الزمالك غير.. والأخير يرد: سنفوز 2 كلوب عن إنجاز صلاح: استثنائي من لاعب عالمي.. تأخر في تحقيقه بسبب خطأي المفيد 3 مورينيو: صلاح كان طفلا تائها في لندن ولم أقرر بيعه.. وهذا الفارق بينه وبين عبد الستار صبري 4 فيرمينو: لم أندهش بما فعله صلاح معي

قد ينال إعجابك