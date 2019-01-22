سكاي: ميلان حسم صفقة بيونتك

الثلاثاء، 22 يناير 2019 - 19:39

كتب : محرر في الجول

بيونتك

اقترب ميلان من حسم صفقة ضم كريشتوف بيونتك مهاجم جنوى، بحسب ما أعلنت شبكة "سكاي سبورتس" اليوم الثلاثاء.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن ميلان وجنوى توصلا لاتفاق بشأن المهاجم البولندي خلال الساعات الماضية.

وينتقل بيونتك إلى ميلان مقابل 35 مليون يورو يدفعها الروسونيري بشكل فوري لجنوى.

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ويمتد تعاقد البولندي صاحب الـ23 عاما مع ميلان لخمسة مواسم مقبلة.

ويجري بيونتك الكشف الطبي في ميلان صباح غدا الأربعاء.

وأشارت سكاي سبورتس أن إعلان ميلان الرسمي عن ضم اللاعب سيكون يوم الخميس على أقصى تقدير.

كانت التقارير الصحفية الإيطالية أشارت في وقت سابق إلى أن ميلان اتجه لضم المهاجم البولندي لتعويض رحيل جونزالو إيجوايين الذي يقترب من الانتقال لتشيلسي.

وكانت إذاعة كادينا سير قد قالت في وقت سابق إن ريال مدريد مهتم بضم الدولي البولندي، كما أن أندية برشلونة وتشيلسي أيضا أبدت اهتماما بضم اللاعب. (طالع التفاصيل)

صاحب الـ23 عاما انضم إلى جنوى قادما من نادي كراكوفيا البولندي في يوليو 2018 بمبلغ 4.5 مليون يورو.

وشارك بيونتك خلال الموسم الجاري في 21 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 19 هدفا وصنع هدفا، وهو أحد أبرز مواهب الدوري الإيطالي.

ولعب بيونتك مباراتين دوليتين مع منتخب بولندا سجل خلالها هدفا في ظهوره الأول.

ميلان

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