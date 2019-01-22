وزارة الرياضة تدعم الاتحادات بـ 14 ونصف مليون جنيه استعدادا لأولمبياد طوكيو

وافق أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على صرف 14 ونصف مليون جنيه كجزء مقدم من الدفعة الأولى المخصصة لدعم الاتحادات الرياضية الأولمبية.

ويأتي ذلك ضمن برنامج وزارة الشباب والرياضة لدعم الاتحادات للصرف على برامج وخطط اللاعبين المؤهلين أول من جاري تأهيلهم لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 لعدد 29 اتحاد أوليمبي.

وكان وزير الشباب والرياضة قد عقد اجتماع مع الاتحادات الرياضية مؤخرا بحضور مجلس إدارة اللجنة الأولمبية وروؤساء الاتحادات الرياضية.

وناقش أشرف صبحي في الاجتماع جميع الأمور التي تتعلق بالاستعدادات الخاصة والتي تشمل المعسكرات الداخلية والخارجية والاشتراك في البطولات الإفريقية والعالمية.

وشدد وزير الرياضة أن الدولة حريصة على دعم جميع الاتحادات الرياضية خلال الفترة المقبلة من أجل تحقيق أفضل نتائج ممكنة في جميع البطولات.