وزارة الرياضة تدعم الاتحادات بـ 14 ونصف مليون جنيه استعدادا لأولمبياد طوكيو

الثلاثاء، 22 يناير 2019 - 17:29

كتب : عاطف شادي

أشرف صبحي وزير الرياضة

وافق أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على صرف 14 ونصف مليون جنيه كجزء مقدم من الدفعة الأولى المخصصة لدعم الاتحادات الرياضية الأولمبية.

ويأتي ذلك ضمن برنامج وزارة الشباب والرياضة لدعم الاتحادات للصرف على برامج وخطط اللاعبين المؤهلين أول من جاري تأهيلهم لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 لعدد 29 اتحاد أوليمبي.

وكان وزير الشباب والرياضة قد عقد اجتماع مع الاتحادات الرياضية مؤخرا بحضور مجلس إدارة اللجنة الأولمبية وروؤساء الاتحادات الرياضية.

أخبار متعلقة

وزير الرياضة: لا لإلغاء الدوري.. واتحاد الكرة المسؤول عن اختيار ملاعب أمم إفريقيا وزير الرياضة يتواصل مع رئيس هيئة قناة السويس.. "الإسماعيلية جاهزة لكأس الأمم" مؤتمر وزير الرياضة واتحاد الكرة: تشكيل 3 لجان من أجل متابعة تنظيم كأس الأمم وزير الرياضة يصل اجتماع اتحاد الكرة قبل إعلان مدير بطولة أمم إفريقيا

وناقش أشرف صبحي في الاجتماع جميع الأمور التي تتعلق بالاستعدادات الخاصة والتي تشمل المعسكرات الداخلية والخارجية والاشتراك في البطولات الإفريقية والعالمية.

وشدد وزير الرياضة أن الدولة حريصة على دعم جميع الاتحادات الرياضية خلال الفترة المقبلة من أجل تحقيق أفضل نتائج ممكنة في جميع البطولات.

وزير الرياضة الأولمبياد طوكيو 2020

نرشح لكم

أخر الأخبار

الأهلي: غياب مؤمن زكريا لا يعني عرضه للبيع أو الإعارة دقيقة | الدوري المصري
أحمد توفيق: أحب الاتحاد السكندري منذ الصغر.. وأسعى للانضمام إلى المنتخب 4 دقيقة | الدوري المصري
محمد يوسف: وليد سليمان ليس ممنوعا من اللعب على "الترتان" 20 دقيقة | الدوري المصري
قبل مواجهة بيراميدز.. الزمالك يقرر صرف جميع مستحقات ومكافآت لاعبيه 28 دقيقة | الدوري المصري
رئيس لجنة الحكام التونسي: تجربة تبادل الحكام مع مصر ناجحة وتضيف خبرات للجميع 29 دقيقة | الدوري المصري
الزمالك ضد بيراميدز - وليد عبد اللطيف لـ في الجول: يجب مشاركة زيزو وحازم لمراقبة السعيد وكينو 59 دقيقة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أمير مرتضى لتركي: خلقت عفريتا في الدوري لكن الزمالك غير.. والأخير يرد: سنفوز 2 كلوب عن إنجاز صلاح: استثنائي من لاعب عالمي.. تأخر في تحقيقه بسبب خطأي المفيد 3 مورينيو: صلاح كان طفلا تائها في لندن ولم أقرر بيعه.. وهذا الفارق بينه وبين عبد الستار صبري 4 فيرمينو: لم أندهش بما فعله صلاح معي

قد ينال إعجابك