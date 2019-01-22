هنري يعتذر عن إهانته القوية للاعب ستراسبورج

اعتذر تيري هنري مدرب موناكو عن السلوك غير الرياضي الذي بدر منه، وتوجيهه إهانة لكيني لالا لاعب ستراسبورج خلال مواجهة الفريقين في الدوري الفرنسي.

وصرح هنري بعد المباراة قائلا :"لقد كان رد فعل أندم عليه كثيرا، لكنني إنسان كان هناك الكثير من الأشياء التي حدثت تباعا".

وواصل "لا ترى كل شيء يحدث على الخط، كانت هناك لحظة حينما أخبر الحكم الرابع حكم الساحة 4 مرات أن هناك خطأ تجاهله، الأمر يوتر".

وكان كيني لالا يحاول إضاعة بعض الوقت، وستراسبورج متقدم على موناكو بنتيجة 2-1 بعد مرور 43 دقيقة من عمر اللقاء.

قام هنري غاضبا بتوجيه إهانة قوية إلى لالا ورصدتها عدسات قناة "كانال بلس" الفرنسية كما نقلت الميكروفونات الخاصة بالقناة ما قاله هنري بالنص.

مواجهة ستراسبورج كانت الـ12 لهنري في الدوري، ولم يفز خلالها سوى مرتين وتعادل 3 مرات.

ستراسبورج فاز خلال مواجهة الفريقين ضمن الجولة الـ21 بنتيجة 5-1، ليعمق جراح موناكو.

موناكو يتواجد في المركز الـ19 من جدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة بعد 21 جولة، وسط معركة قوية للغاية لتجنب الهبوط مع أندية أنجيه ونانت وكاين وأميان وديجون وجانجون.