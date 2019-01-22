هنري يعتذر عن إهانته القوية للاعب ستراسبورج

الثلاثاء، 22 يناير 2019 - 13:46

كتب : FilGoal

تيري هنري

اعتذر تيري هنري مدرب موناكو عن السلوك غير الرياضي الذي بدر منه، وتوجيهه إهانة لكيني لالا لاعب ستراسبورج خلال مواجهة الفريقين في الدوري الفرنسي.

وصرح هنري بعد المباراة قائلا :"لقد كان رد فعل أندم عليه كثيرا، لكنني إنسان كان هناك الكثير من الأشياء التي حدثت تباعا".

وواصل "لا ترى كل شيء يحدث على الخط، كانت هناك لحظة حينما أخبر الحكم الرابع حكم الساحة 4 مرات أن هناك خطأ تجاهله، الأمر يوتر".

أخبار متعلقة

تقرير برتغالي: أرسنال في منافسة مع موناكو لضم جناح أتليتكو مدريد بالفيديو – لا يوجد منتصر بين هنري وفييرا.. موناكو ونيس يتعادلان فابريجاس: لن أكذب.. الانتقال إلى موناكو كان لحظة صعبة

وكان كيني لالا يحاول إضاعة بعض الوقت، وستراسبورج متقدم على موناكو بنتيجة 2-1 بعد مرور 43 دقيقة من عمر اللقاء.

قام هنري غاضبا بتوجيه إهانة قوية إلى لالا ورصدتها عدسات قناة "كانال بلس" الفرنسية كما نقلت الميكروفونات الخاصة بالقناة ما قاله هنري بالنص.

مواجهة ستراسبورج كانت الـ12 لهنري في الدوري، ولم يفز خلالها سوى مرتين وتعادل 3 مرات.

ستراسبورج فاز خلال مواجهة الفريقين ضمن الجولة الـ21 بنتيجة 5-1، ليعمق جراح موناكو.

موناكو يتواجد في المركز الـ19 من جدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة بعد 21 جولة، وسط معركة قوية للغاية لتجنب الهبوط مع أندية أنجيه ونانت وكاين وأميان وديجون وجانجون.

في فرنسا الدوري الفرنسي

نرشح لكم

أخر الأخبار

مران الزمالك - جنش يحصل على راحة وتدريب فردي لـ مدبولي 20 دقيقة | الدوري المصري
بواتينج: سأساعد برشلونة في الفوز بكل شيء.. حين علمت باهتمامه أردت أن آتي ركضا 30 دقيقة | أوروبا
قائمة المقاصة – أنطوي وفوافي وبيكلي يهددون الأهلي 35 دقيقة | الدوري المصري
إدارة الإسماعيلي والأمن ينتنازلان عن حقوقهما للإفراج عن الجماهير المحتجزة 50 دقيقة | إفريقيا
بيان رسمي وبالمستندات – الأهلي: اتحاد الكرة لم يرد على شكوانا في أزمة السعيد لـ "أسباب غير مفهومة" ساعة | مصر
حازم إمام يشرح لـ في الجول لماذا تم اختيار بوما لملابس المنتخبات ساعة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أمير مرتضى لتركي: خلقت عفريتا في الدوري لكن الزمالك غير.. والأخير يرد: سنفوز 2 كلوب عن إنجاز صلاح: استثنائي من لاعب عالمي.. تأخر في تحقيقه بسبب خطأي المفيد 3 مورينيو: صلاح كان طفلا تائها في لندن ولم أقرر بيعه.. وهذا الفارق بينه وبين عبد الستار صبري 4 فيرمينو: لم أندهش بما فعله صلاح معي

قد ينال إعجابك