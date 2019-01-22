أرسنال يعلن عن إصابة بيليرين بقطع في الرباط الصليبي

الثلاثاء، 22 يناير 2019 - 13:13

كتب : FilGoal

هيكتور بيليرين

أعلن نادي أرسنال في بيان رسمي عن إصابة هيكتور بيليرين مدافع الفريق بقطع في الرباط الصليبي، وتلقى اللاعب تلك الإصابة خلال مواجهة تشيلسي.

وقال بيان النادي اللندني :"يمكننا أن نؤكد أن اللاعب يعاني من قطع في الرباط الصليبي بركبته اليمنى، وسيخضع للجراحة خلال الأيام القليلة المقبلة، وعملية التأهيل والعودة من الإصابة ستتطلب وقتا من 6 إلى 9 أشهر، ولهذا سيغيب اللاعب حتى نهاية الموسم".

وأضاف البيان "كل من في النادي يعملون الآن قدر الإمكان للتأكد من عودة بيليرين في أسرع وقت خلال الموسم المقبل".

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وأوضح البيان أن الثنائي روب هولدينج وداني ويلبك المصاب مازال في مرحلة التعافي من الجراحة التي خضع لها، أما هنريك مخيتاريان لاعب وسط الفريق فسيعود للتدريبات خلال الأسبوع الجاري.

بيليرين عاد من الإصابة ليشارك في انتصار أرسنال على تشيلسي قبل أن يغادر أرض الملعب في الدقيقة 70 بعد إصابة قوية في الركبة.

وانضم صاحب الـ23 عاما إلى أرسنال قادما من أكاديمية برشلونة في صيف 2011 بمبلغ 500 ألف يورو، ويلعب للفريق الأول منذ عام 2014، ويمتد تعاقده الحالي مع الفريق حتى صيف 2023.

وشارك بيليرين خلال الموسم الجاري في 19 مباراة بكل المسابقات، صنع خلالها 5 أهداف.

في إنجلترا الدوري الإنجليزي الممتاز

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